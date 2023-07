Vuelle, partita la caccia ai nuovi stranieri "Troveremo altri talenti che stupiranno"

Cominciano a fioccare i primi acquisti stranieri in serie A. La Carpegna Prosciutto, dopo aver fatto le sue scelte riguardo al pacchetto italiani, si è lanciata nella solita caccia ai talenti sommersi in cui ormai è specialista. E lo sarà ancora di più con l’arrivo di Buscaglia e Baioni, che in quanto a scouting è uno stakanovista. Per questioni di budget, certo, perché dopo aver valorizzato certi giocatori è stato sempre impossibile confermarli per la Vuelle. Il caso emblematico è Tyrique Jones, volato in Eurolega nel giro di due annate. Potrebbe essere così per Charalampopoulos se approderà all’Olympiakos Atene ed anche Abdur-Rahkman è approdato in una formazione che partecipa alle coppe.

Il diesse Cioppi fa il punto della situazione: "Alcuni dei giocatori dello scorso anno sono state delle prese interessanti. Ricordo che quando firmammo Mars e Chara la gente mi fermava per strada chiedendo con scetticismo: ma chi avete preso? Magari ci sarebbe piaciuto anche tenerli ma il primo ha firmato prima ancora che arrivasse Buscaglia, volevano le coppe e dunque non si inizia neanche a parlare. Non siamo competitivi con questi club, nemmeno a livello di ingaggi. Ma ci rimboccheremo le maniche e troveremo altri giocatori che ci stupiranno".

Se è stato impossibile trattenere gli stranieri che piacevano, diversamente è andata con gli italiani: "La scorsa estate abbiamo cercato di programmare e tre di loro, che avevano accettato un biennale garantito, sono rimasti con noi senza problemi. Con Totè avevamo voluto noi un’uscita perché Leo doveva dimostrarci di aver superato il problema fisico che lo affliggeva, ma a fine stagione ci siamo accordati subito. Quattro lunghi che ruotano sono necessari e su Mazzola siamo pronti a scommettere che recupererà e tornerà a giocare come faceva prima dell’infortunio. Avere un nucleo di confermati è molto importante e ci darà un vantaggio".

Diverso il discorso di Moretti: "L’uscita nel contratto l’anno scorso l’ha chiesta lui, anche se poi l’abbiamo esercitata noi. Abbiamo fatto una scelta dolorosa, perché eravamo attaccati a Davide e sappiamo quanto è forte in attacco ma crediamo che Tambone e Visconti debbano avere il loro spazio e giocando una volta la settimana sei esterni affollano il reparto, lo abbiamo visto quando sono rientrati tutti: la competitività è stata negativa e si sono creati malumori, quindi meglio avere un giocatore da sviluppare. Moretti, per una questione di budget avrebbe dovuto stare in quintetto, perciò seguiremo un’altra strada, con uno straniero che abbia caratteristiche fisiche diverse anche sul piano difensivo".

Elisabetta Ferri