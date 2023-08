Vuelle Pieno di entusiasmo

Baia Flaminia ieri pomeriggio si è tinta di biancorosso. La partenza della Vuelle per il ritiro di Carpegna ha intasato il traffico: circa 300 tifosi hanno invaso le due strade che costeggiano l’hotel Flaminio, dove fra l’altro era parcheggiato anche il pullman in attesa dei giocatori. Cori, fumogeni e bandiere con i giocatori sulla scalinata dell’albergo a filmare la scena. Poi capitan Tambone e compagni sono scesi in mezzo alla gente ed è stato un putiferio di selfie, foto e autografi, con l’entusiasmo che montava come un’onda. Le ultime tre stagioni hanno creato un’atmosfera molto positiva, ricca di fiducia e di aspettative, con il desiderio di vivere ancora le stesse sensazioni.

"Si parte per una nuova avventura, andiamo in un bel posto dove possiamo lavorare, stare bene insieme e creare quotidianamente il nostro gruppo - dice coach Maurizio Buscaglia -. Coesione, affiatamento, unione ’intenti e condivisione sono le parole chiave di questo periodo, che può trasformare una squadra in qualcosa in più di quello che vale". Poi naturalmente conterà anche quello che si costruirà sul campo: "I primi saranno giorni di lavoro fisico, atletico, ma anche mentale e tecnico. Sicuramente abbiamo giocatori dalla forte identità, ma cercheremo di portare la squadra a difendere il meglio possibile, anche perché abbiamo ragazzi che hanno voglia e questo conta. Le lacune o le debolezze che possiamo avere vanno risolte come collettivo, sarà un bel mix per far esprimere il talento dei giocatori, sia quelli che erano già qui che quelli appena arrivati".

C’è chi parte per il primo ritiro come Giovanni Sablich ed Elia Sgarzini, i due cuccioli dell’Under 19 che completano la truppa e c’è chi, come il preparatore Roberto Venerandi, è alle soglie del 30° ritiro con la Vuelle, avendo cominciato nel 9394.

Ma il più felice di tutti è sicuramente il vice Giacomo Baioni, al quale non par vero di essersi rimesso addosso i colori che ama: "Ho ancora dentro la stessa passione del giorno in cui sono partito da qui, dodici anni fa: una bella e sana malattia che non passa mai e che mi ha condizionato la vita in maniera positiva - dice -. Tornare a Pesaro in un momento come questo mi regala grande emozione, rivestire il biancorosso era quello che volevo. E questi tifosi ti lasciano ogni volta senza parole". E a proposito dell’accoglienza riservata dai fans alla squadra, il presidente Costa così commenta: "Queste sono le cose che ti danno enormi motivazioni per cercare di fare il massimo come risposta a tanto entusiasmo. Guardavo le facce degli americani, è vero che grazie ai social possiamo vedere e conoscere tante cose ma nessun dispositivo elettronico ti farà mai sentire l’affetto che hanno percepito oggi: sono rimasti molto colpiti. Adesso speriamo che questo entusiasmo si tramuti in abbonamenti perché abbiamo bisogno del pubblico sugli spalti".

Dopo mezzora di saluti e abbracci, a fatica il pullman riesce a farsi largo tra la gente che, nonostante il caldo afoso, ancora canta e sventola le bandiere al vento. Si riparte per una nuova stagione. Buona fortuna Vuelle.

Elisabetta Ferri