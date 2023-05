Vuelle, playoff: la carica degli ex "Ora con Milano gustati la sfida"

Sanno cosa vuol dire per un pesarese affrontare una rivale storica come Milano, tutti e tre hanno vestito la maglia della Vuelle in tempi certamente più eroici e provano a dare la loro visione di questo playoff che ha risollevato gli entusiasmi della piazza.

"Ero molto fiducioso alla vigilia dell’ultima giornata - dice Alfredo Carboni, play che giocò anche qualche minuto nella finale scudetto del 1982 -. Non erano solo le speranze del tifoso, ma le sensazioni di un ex giocatore che conosce certe dinamiche. Credevo nella vittoria di Scafati perché anche noi abbiamo vinto partita insperate per la salvezza e in certi campi può succedere di tutto, ma soprattutto credevo nella voglia di chiudere bene dei nostri giocatori, per lasciare un buon ricordo alla gente, a partire da Daye. Se guardi il budget e il curriculum dell’Armani non c’è gara, ma Repesa invita a non partire battuti e fa bene, sa che per alcuni stranieri giocare un playoff sul campo di Milano può essere una vetrina per il futuro. La testa ora è libera, non c’è più la tensione e le cose possono venir meglio".

"Playoff meritatissimi - commenta Mauro Procaccini -, perché la stagione si valuta nel complesso e la prima parte è stata eccezionale, era un piacere vederli giocare. Poi, perso Mazzola, era inevitabile che pagare la rottura di certi equilibri e siamo calati. Brescia è fuori perché nonostante la Coppa Italia vinta aveva dei problemi come squadra e non li ha risolti, non dimentico che nel girone d’andata era in zona retrocessione mentre noi volavamo, le cose si compensano. Pesaro ha dimostrato di essere squadra fino alla fine, nonostante i problemi, e domenica li ho visti anche più tonici. Le 5.000 persone che vengono ogni volta al palas arrivano non per caso ma perché la squadra gli ha trasmesso qualcosa. Quello con Milano è un duello che ti può esaltare, bisogna giocare con la voglia e con la tigna: non partirei rassegnato, possiamo essere il Partizan della situazione".

"La concentrazione messa nella prima parte di stagione ha consentito di centrare il secondo obiettivo dopo le Final Eight - dice Peppe Ponzoni -. Nella seconda la squadra sembrava un po’ svuotata, è calata soprattutto la difesa, lo dicono i vari centelli subìti, ma poi sono stati bravi a tener botta nella partita senza domani contro Tortona. La sfida con Milano può accendere l’orgoglio dei giocatori, la testa conterà almeno il 50% anche se battere la difesa fisica di Messina è sempre dura e mi pare che l’Armani non abbia ancora sviluppato per intero il suo potenziale. Importante è non uscire massacrati dalle prime due gare così da avere un bell’ambiente per gara3 dove il pubblico può costurire la cornice giusta".

Elisabetta Ferri