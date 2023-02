Vuelle, prove generali in laguna Contro Venezia sognando Torino

Prove generali in laguna. Oggi alle 17,30 la Vuelle scende in campo contro la Reyer per l’ultimo impegno di campionato prima delle Final Eight. "Sono curioso di vedere se la testa dei ragazzi è ancora sul campionato o già a Torino" dice il diesse Cioppi. Ed è una considerazione che ci sta, perché Moretti e compagni, consapevoli di avere sin qui disputato una stagione al di sopra delle aspettative, rischiano di essere psicologicamente già proiettati verso l’intrigante parentesi della Coppa Italia, un mondo a parte nella stagione cestistica, con tutti i riflettori puntati sulle magnifiche otto mentre le altre si fermano. Sarebbe invece importante fornire un’altra prestazione solida per lanciarsi con più fiducia ancora verso il duello che aspetta la squadra mercoledì prossimo contro Varese per quello che si annuncia il quarto di finale più equilibrato della manifestazione.

Venezia ha certamente motivazioni più urgenti e pressanti: ha appena cambiato allenatore e il nuovo condottiero deve dare la scossa al debutto casalingo, l’esigente pubblico della Reyer se l’aspetta dopo una prima parte di stagione balbettante. Mentre i giocatori che avevano manifestato il proprio disagio con De Raffaele sono ora con le spalle al muro. Per cui servirà subito uno scudo pronto a parare i primi colpi, come avverte Luca Pentucci, assistente di Repesa.

"Un campo sempre difficile, contro un’avversaria che dispone di un roster di assoluto livello - sottolinea ’Pentu’ -. Sarà una partita complicata perché la Reyer non vive un bel momento e con il cambio di allenatore i loro giocatori saranno molto motivati e vorranno subito approcciare la partita con grande aggressività. Un nuovo coach produce sempre una scossa, a maggior ragione se quel roster è stato costruito per fare bene sul doppio fronte Eurocup-campionato. Un gruppo che ha anche tantissima esperienza oltre che voglia di rivalsa".

Ai biancorossi è richiesto dunque un impatto senza timori reverenziali: "Dovremo eseguire bene il nostro piano partita ed avere un ritmo che ci consenta di metterli in difficoltà. La fisicità è una delle chiavi di questa partita perché Venezia è molto atletica, brava ad andare a rimbalzo d’attacco e soprattutto una delle squadre che appoggia di più la palla dentro, in post basso, per cui la nostra difesa in questa situazione sarà decisiva. Inoltre vanno limitati i pick and roll di Granger e Spissu capaci di liberare i tiratori ma anche i servizi per Watt e Tessitori, sempre molto pericolosi".

Dopo la partita di coppa persa in Lituania il vice Gianluca Tucci aveva comunque sottolineato la buona prestazione: "È un momento molto delicato per noi. Il nostro focus principale ora è su quanta energia riusciamo ad esprimere durante la partita e sono soddisfatto per quanta intensità ha messo in campo ogni giocatore in Lituania. Abbiamo giocato con fisicità e sacrificio per tutta la gara ed è la base su cui costruire il nuovo corso della stagione. Voglio dedicare un pensiero a De Raffaele: si apre una nuova pagina, ma non saranno mai dimenticati questi anni di successi". Ora la bacchetta passa nelle mani di Spahija, sarà interessante vedere la partita a scacchi contro il connazionale Repesa.

Elisabetta Ferri