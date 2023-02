Vuelle, questo mercato può attendere

Piedi di piombo e muscoli di piombo. Perché dopo la fretta di andare a coprire i ‘buchi’, adesso si è entrati in una fase di rlflessione perché mettere in squadra il primo che passa, con il rischio di spaccare tutti gli equilibri, non va bene e nessuno, primo fra tutti Repesa, vuole questo. Sulla questione dei muscoli di piombo la risposta è arrivata nella giornata di ieri perché quel che resta del gruppo – quattro sono impegnati con le rispettive nazionali – dei giocatori non si è visto in palestra, ma al campo scuola per fare richiami atletici. Perché la squadra ha bisogno a questo punto del campionato di fare aggiornamento muscolare al fine di ritrovarsi già dal 5 marzo contro Brindisi in casa con una forma fisica che è in salita e non in discesa.

Ma questo ritorno al... precampionato sotto il profilo della preparazione era da mettere nel conto. Mentre non è così scontato invece il discorso per la sostituzione di Mazzola. "La soluzione ideale – dicono in società – sarebbe quella di trovare un italiano e Gaspardo sarebbe stato l’uomo giusto, ma purtroppo la situazione non è andata a buon fine. Prendere un americano? Ma questo pone un problema di rotazioni per cui uno straniero dovrebbe finire in tribuna. Chi? E poi con quali ripercussioni e ricadute all’interno del gruppo? E su questo profilo è molto attento e guardingo anche lo stesso Repesa".

Non una situazione facile quella che hanno davanti i dirigenti della Carpegna Prosciutto. Perché in questo caso non è nemmeno una questione di soldi come è stato spesso negli scorsi anni. Le finanze per fare una operazione sul mercato ci sono. Il problema è che non c’è il materiale e non c’è nemmeno un americano per il quale vale la pena dire ‘il gioco vale la candela’. E cioè rischiamo qualche situazione difficile nella gestione del gruppo, ma in cambio mettiamo in campo un super. Queste condizioni non ci sono e soprattutto tutti i discorsi sono stati riposti nel frigorifero perché la situazione d’emergenza si sarebbe creata nel solo caso in cui il greco Charalampopoulos avesse deciso di fermare in anticipo la stagione per farsi operare allo sperone osseo che ha fatto il tallone.

Ora la situazione evolve soprattutto sotto il profilo di un ritorno muscolare anche perché alcuni giocatori hanno avuto non pochi problemi proprio durante le finali di coppa Italia a Torino. Dalla società fanno sapere che Moretti, per esempio, sembrava il protagonista di ‘sette chili in sette giorni’ perché con i problemi intestinali che ha avuto ha perso 3 chili nel giro di pochi giorni e da qui nascono anche le partite incolori. Non proprio nelle stesse condizioni si è ritrovato anche Cheatham, mentre Tambone ha passato la notte in bagno prima dell’incontro con Brescia. Insomma una situazione non facile che ha peggiorato le prestazioni della formazione biancorossa. Il problema ora però è un altro: basta un ritorno ad un buon stato di forma per continuare ad andare avanti come all’andata? Una domanda da porsi anche perché le altre squadre che inseguono sono invece in fase di crescita.

m.g.