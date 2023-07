Vuelle, Quincy Ford è ufficiale "L’Italia è la sua sfida, ha qualità"

Anche la seconda firma del drappello straniero è in cassaforte e la Vuelle 202324 comincia a prendere forma. E’ ufficiale l’ingaggio di Quincy Ford, un cognome che da solo è capace di muovere gli animi dei tifosi. Sarà lui il n.4 biancorosso che va quasi a completare il pacchetto lunghi, al quale manca ormai soltanto il pivot titolare. Così coach Buscaglia descrive le caratteristiche tecniche del nuovo arrivato in maglia Carpegna Prosciutto.

"Quincy è un giocatore che conosce bene l’Europa ed ha abbracciato l’idea di giocare con noi con immediatezza e partecipazione. Coprirà il ruolo di ‘4’: ha capacità di corsa, apre il campo, attacca il ferro e in difesa ha buon atletismo e senso del rimbalzo. Si completa con gli altri giocatori del reparto, cosa per noi importante, ed è un giocatore di squadra. La sua sfida sarà mettersi in gioco in un campionato competitivo e duro, ma come tutti noi il suo sì è stato deciso". Prodotto del college di Northeastern, classe ‘93, Quincy non viene scelto dalla Nba e così nel 20162017 la sua carriera professionistica inizia in G-League con i Salt Lake City Stars. L’annata successiva attraversa l’oceano ed approda in un paese che gli diventerà familiare, l’Ungheria. Con lo Szolnoki Olaj viaggia ad una media di 11.4 punti e 7.6 rimbalzi per match, vincendo il titolo e la Coppa nazionale. Nel 20182019 ecco un’altra esperienza europea per Ford, questa volta in Belgio con la maglia di Proximos Spirou con cui realizza 11 punti di media ai quali aggiunge 6.6 rimbalzi per poi trasferirsi in Germania nella stagione 20192020 per difendere i colori dei Crailsheim Merlins, ancora una volta in doppia cifra, confermando una certa costanza a livello statistico.

Dopo l’esperienza tedesca, Ford cambia ancora orizzonte e lo troviamo nel massimo campionato francese, a Gravelines. La sua annata si conclude però in Grecia, al Promitheas Patrasso. Nell’estate 2021 firma nuovamente in Ungheria, stavolta a Sopron partecipando anche alla Champions League. Arriva a Pesaro dopo aver disputato l’ultima stagione ancora una volta in Ungheria, all’Alba Fehervar con la media di 12.4 punti e 7.4 rimbalzi a partita. Fra le tante esperienze fatte avrebbe potuto giocare anche in Lettonia, ma stracciò il contratto perché, in epoca Covid, si rifiutò di sottoporsi al vaccino. Dopo aver sistemato le caselle di play e ala grande con due operazioni molto rapide, il prossimo giocatore nel mirino sembra essere l’ala piccola, ruolo per cui Buscaglia ha confessato di avere un debole e dunque ci sono le premesse per una ‘presa’ di buon livello. Dovrà essere un giocatore ben strutturato fisicamente, ma anche con punti nelle mani.

Elisabetta Ferri