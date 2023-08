Vuelle: Ray McCallum, fisico ed esperienza "La parola chiave del team è aggressività"

Se Scott Bamforth è considerato il fuoriclasse che ha scelto Pesaro per tornare da protagonista nel campionato italiano, Ray McCallum, 32 anni compiuti a giugno, è l’altro uomo di esperienza a caccia di un rilancio dopo le annate di inizio carriera in Nba ed in Eurolga. Reduce l’anno scorso di una stagione positiva tra Legia Varsavia e la Nanterre gemellata con Pesaro. Un play di gran fisico, ottimo difensore, capace di affrontare ogni tipo di estrno avversario.

Che idea si è fatto Ray?

"Sono arrivato da pochi giorni, sabato scorso. Sono molto contento, entusiasta dei questa nuova stagione – dice nella pausa del lavoro a Carpegna l’ex giocatore di San Antonio e Sacramento – che mi attende a Pesaro. Il campionato italiano appare davvero molto competitivo. Intanto qui c’è già un ottimo feeling . La squadra e lo staff sono davvero di ottimo livello. Sono carico".

La tua sensazione di questi primi giorni insieme?

"Il clima è molto buono. Anche se siamo insieme da pochi giorni. C’è un’ottima chimica di squadra, con lo staff ci troviamo bene e la confidenza sta crescendo in campo e fuori. Sono molto soddisfatto di quanto stiamo facendo in queste prime giornate. L’obiettivo – aggiunge il play – adesso è macinare minuti in palestra. Allenarsi intensamente per poi cercare di tirare fuori tutto quello che abbiamo per fare il meglio possibile. La conoscenza sta crescendo, la chimica di squadra anche. Andiamo avanti così".

Cosa ti ha chiesto tecnicamente il coach?

"Il coach e lo staff sono stati molto chiari: mi hanno ribadito che il campionato italiano è di grande competitività e livello. Lo sapevo già. Loro però mi hanno chiesto di portare il massimo della mia competitività. Sono convinto che grazie alla mia esperienza potrò dare un importante contributo".

Qual è la parola chiave?

"La parola chiave in questo avvio è aggressività. Devo attivarla per i miei compagni di squadra ma anche a livello personale. Siamo una squadra che vanta veramente buoni tiratori. Da parte mia dovrò dare aggressività. Ma anche visione di gioco complessiva alla squadra. Queste sono state le prime richieste del coach. Mi troverà pronto".

Una visita a Carpegna è l’occasione per un’opinione del neo capitano Matteo Tambone. "E’ troppo presto per dire cosa sarà questa squadra. Mi pare il giusto mix tra esperienza e giovane età. Possiamo andare forte".

Cosa ti ha colpito dei nuovi arrivati? "Sugli esteni siamo molto forti. C’è un sacco di esperienza: Mc Callum ha giocato in Nba ed Eurolega. Scott Bamforth è stato mvp del campionato – conclude Tambone – italiano. Crediamoci davvero".

Luigi Luminati