Vuelle Pesaro Reggio 85-74, consolidato il quarto posto

Carlos Delfino

Pesaro 5 gennaio 2023 - Pesaro vince contro Reggio Emilia per 85 a 74 e consolida il suo quarto posto in classifica. E domani dovrebbe arrivare l’annuncio del nuovo giocatore di rinforza per la Carpegna Prosciutto: oltre al nome di Diouf anche quello di Gaspardo attualmente in forza a Udine. In attesa di capire la... sorpresa, la partita.



Pesaro contro Pesaro, ma solo ad inizio di gara. Nel senso che si è partiti con la copertura dei ruoli chiave: e cioè Gudmundsson contro Cinciarini. La parola d’ordine di Repesa era oscurare il play di Reggio e il suo irlandese ha svolto il compito. Perché poi Sakota, il coach di Reggio Emilia, si è dovuto affidare tutto sull’altro play, Senglin che è risultato alla fine il miglior realizzatore della formazione emiliana, ma un giocatore che non ha il ‘fosforo’ di Cinciarini. Si parte con questo duello che poi non viene più ripetuto perché il match prende altri binari. Nella sostanza una gara che è chiusa negli ultimi dieci minuti di gara dopo tre tempi passati fondamentalmente su un grande equilibrio.

A far pendere la bilancia dalla parte di Pesaro, tre giocatori che avevano iniziato in maniera del tutto anonima: Moretti, quindi Totè a cui occorre anche aggiungere Delfino a cui Repesa ha dato fiducia facendogli disputare gli ultimi dieci e cioè quelli più delicati. E Delfino ha ripagato la fiducia: con una palla rubata, una entrata ed anche un tiro pesante. E’ stata una festa perché i compagni si sono stretti attorno al capitano. Stessa cosa anche per Moretti che sembrava volesse ripetere con la carta carbone le ultime brutte prestazioni. Ed invece no perché è stato pungente in fase offensiva mettendo dentro canestri pesanti.



Ed il distacco tra le due formazione è arrivato proprio nel finale di gara dopo che Reggio ha sempre tamponato i vantaggi (anche di nove punti) della squadra di casa. Partita non facile quella che si è disputata al Vitrifrigo Arena anche perché Reggio sta cercando disperatamente di risalire una classifica che forse non racconta il vero.



Il miglior marcatore di Pesaro alla fine risulta Rahkman anche se la guardia americana ha giocato ad intermittenza lungo il corso dei 40 di gioco tanto che Repesa nei primi minuti dell’ultimo quarto lo ha tenuto in panchina assieme all’altro americano Cheatham. Un finale fuori... schema con Repesa che torna all’antico utilizzando Moretti e Tambone (un importante tiro da 3) ed anche Visconti. Tutto in controtendenza all’interno di una gara che ha viaggiato su binari inaspettati perché Cinciarini ha brillato solamente dieci minuti e cioè è venuto meno a Reggio l’uomo fosforo che nell’andata aveva fatto la differenza regalando la vittoria alla formazione di Sakota.