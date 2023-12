Vuelle Reggio dice 33: biancorossi da incubo

Unahotels

101

Carpegna Prosciutto

68

UNAHOTELS : Weber 13, Camara ne, Cipolla, Hervey 29, Galloway 18, Faye 4, Smith 3, Uglietti 5, Atkins 6, Vitali 11, Grant 8, Chillo 4. All. Priftis.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 7, Bamforth 9, Bluiett 11, Visconti 13, Maretto ne, Tambone 3, Stazzonelli ne, Mazzola 5, Fainke ne, Totè 15, Mockevicius 5. All. Buscaglia.

Arbitri: Baldini, Borgioni, Pepponi.

Parziali: 29-18, 51-38, 70-52. Tiri liberi: Reggio 1010, Pesaro 1419. Tiri da 3 punti: Reggio 1734, Pesaro 623. Rimbalzi: Reggio 40, Pesaro 39. Fallo tecnico a Priftis. Espulso Buscaglia.

Un’altra disfatta. La Vuelle si sbriciola ancora in trasferta e torna a casa con 33 punti di scarto sulla schiena riuscendo a fare anche peggio dopo l’imbarcata di Cremona. Stupisce l’arrendevolezza con cui la squadra di Buscaglia (espulso a fine terzo quarto per doppio tenico con la squadra a -18), si lascia spingere ai margini di una partita in cui era riuscita a rientrare sino al -6 del 23’ regalando un briciolo di speranza ai tanti tifosi che l’avevano seguita al PalaBigi. E invece proprio quando pareva in grado di giocarsela, ecco il crollo, con uno dei soliti break senza segnare: 8-0 e l’Unahotels se ne va.

Il killer della serata è stato un inarrestabile Hervey, che ha martellato da tutte le posizioni, segnando 29 punti in 29’ con uno spaziale 69 da tre. Nella serata in cui mancava di nuovo Ford, stavolta Mazzola non ripete la prestazione della settimana scorsa e la marcatura dell’ex Virtus rimane un problema per tutta la gara. E se la difesa imbarca acqua non si può dire che l’attacco sia andato meglio: una squadra senza idee, che quando ha le polveri bagnate da tre punti non ha molte alternative se non quella di dare palla a Totè sperando che ci pensi lui.

E all’inizio Leo è bravo a caricare di falli Faye guadagnando tiri liberi. Si resiste sino al 18-14 del 7’ poi Reggio dà il primo strappo con la tripla di Uglietti e il timeout non serve a fermare l’emorragia, anzi Vitali firma il +14 (29-15). Al primo intervallino Reggio ha già messo 7 bombe e non può essere sempre un caso che gli avversari trovino queste serate contro la Vuelle. Nel 2° quarto Pesaro cerca di tener botta e ricuce qualcosina ma sui ribaltamenti è sempre in ritardo e anche Weber, che pure non è un tiratore, va a nozze. Con McCallum sempre più corpo estraneo di questa squadra nemmeno a Tambone stavolta riesce di accendere la luce in regia e all’intervallo, con Bamforth che da solo ha segnato più degli altri tre stranieri messi insieme, la situazione è già compromessa. A inizio ripresa Pesaro rientra più decisa e risale la corrente con una sfuriata di Bluiett che trova un gioco da tre punti e una tripla per il -6 (54-48). Ma è solo un fuoco di paglia. Si sveglia anche Galloway e per la Vuelle il resto del match è un’agonia dove non si combatte neanche più per salvare la faccia. Così non va bene.

Elisabetta Ferri