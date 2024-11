Vuelle-Rimini, trasferta proibita: scoppia il caso

Pesaro, 9 novembre 2024 – Derby vietato ai tifosi di Rimini. Anzi derby vietato a chiunque non sia residente nella provincia di Pesaro e Urbino, domani alla Vitrifrigo Arena, dove si affronteranno per la 10ª giornata del campionato di serie A2 di basket Vuelle e Rinascita Basket Rimini.

Questa la decisione del vertice che si è tenuto in Prefettura fra tutte le forze dell’ordine. Una lunga riunione, cominciata giovedì pomeriggio e conclusasi ieri mattina con una decisione amara, presa per motivi di sicurezza, che fa riferimento “all’astio presente tra le due tifoserie” ma in realtà riguardante un’altra disciplina sportiva, il calcio.

Andrea Valli, presidente della Vuelle

È una vera sconfitta dello sport: arrendersi al timore di ciò che potrebbe accadere, facendo riferimento a presunte vendette per episodi che nulla c’entrano con la pallacanestro, anche perché dall’ultimo incontro di basket fra Pesaro e Rimini sono passati quasi vent’anni: stiamo parlando della stagione 2006/2007. Molti dei ragazzi oggi in curva non erano neanche nati.

“L’evento presenta aspetti di particolare delicatezza per quanto concerne la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica - dice la nota della Prefettura - in quanto le componenti ultras delle due squadre risultano animate da un’elevata ostilità che, in passato, in altre discipline sportive, ha dato luogo a turbative afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica”. C’è un riferimento a un recente assalto dei tifosi del Rimini calcio a quelli del Cesena, amici dei forlivesi, gemellati coi pesaresi.

Entrambe le società hanno espresso in un comunicato il rammarico per lo spettacolo, negato, che avrebbe rappresentato il trovarsi a giocare in un palas così ampio, pieno e colorato. Oltre al fatto, non trascurabile, che la Vuelle ci perderà un incasso pesante per le casse del club e potrebbe rappresentare un precedente per quando arriverà la Fortitudo.

Paolo Maggioli (presidente Riviera Banca Rimini)

“La VL, con enorme rammarico, comunica di aver posto in essere tutte le azioni possibili nel confronto con le autorità competenti in materia di sicurezza e ordine pubblico, al fine di poter evitare l’adozione di questo provvedimento mettendo a disposizione le proprie risorse e prestando la massima collaborazione relativamente all’allestimento della Vitrifrigo Arena. I due presidenti, Andrea Valli e Paolo Maggioli, assisteranno insieme alla partita di domenica in segno dell’amicizia e del rispetto reciproci che da sempre legano Pesaro e Rimini”. Stesso tono nella nota della Rbr: “Una decisione che penalizza un’intera città ed una tifoseria che si è sempre dimostrata corretta, coinvolgente e inclusiva, ogni domenica al Flaminio e in tutte le trasferte effettuate in questi ultimi anni”.

I biglietti saranno acquistabili alla tabaccheria Tomassoli di viale Cialdini a Pesaro (dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.30) oppure domani, a partire dalle 16, al botteghino della Vitrifrigo Arena. La Vuelle consiglia di organizzarsi con anticipo per evitare code e lunghe attese, sia in biglietteria che per l’accesso alla Vitrifrigo Arena, dato che sarà obbligatorio presentare un documento di identità, come da disposizione della Prefettura.