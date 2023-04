Vuelle, ritorno horror: quarto ko consecutivo

I numeri non mentono. Il girone di ritorno è stato quasi un calvario per la Carpegna Prosciutto dopo la cavalcata dell’andata. Quella con Scafati è la quarta sconfitta consecutiva, la settima nelle ultime otto giornate, con un ruolino di marcia di 3 vittorie e 8 sconfitte in queste undici giornate. Due successi sofferti ma preziosi con Verona e Reggio Emilia poco dopo il giro di boa e poi l’exploit con Brescia nel giorno del debutto di Austin Daye. Per il resto il percorso è stato costellato da sconfitte, spesso batoste per le proporzioni degli scarti fino a rendere irriconoscibile la formazione che aveva deliziato il pubblico nella prima parte della stagione. Perché stia succedendo rimane un’enigma, nonostante le vicende che hanno complicato il cammino del team dopo l’infortunio di Mazzola siano note. Ma un crollo così sembra persino esagerato. Oggi, con l’attuale classifica, Pesaro è già salva matematicamente e ancora dentro le prime otto. Ma il ricorso di Varese potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola e anche se per le altre pericolanti arrivare a 24 non è facile - con tutti gli scontri diretti ancora in programma – per dormire tra due guanciali la Carpegna Prosciutto deve mettere in cascina altri due punti. Parlare ancora di velleità di playoff ci sembra invece quasi fuori luogo per la condizione fisica e mentale che la squadra sta, anzi non sta, dimostrando.

Forse bisognerebbe parlare anche di carattere perché altrimenti risulta inspiegabile che il calo fisiologico di cui si parla da settimane non abbia coinvolto minimamente Charalampopoulos, che domenica ha sfoderato la miglior prestazione della sua carriera, con 33 punti e 38 di valutazione. Aprile è anzi il mese del ‘boom’ per il greco visto che risaliva al 24 aprile 2022 il suo bottino migliore nel nostro campionato, i 28 punti segnati in maglia Fortitudo sul campo di Varese. E’ stato un vero peccato anche per lui che la sua stratosferica e generosissima prova non sia bastata a regalare la vittoria alla Vuelle. Dall’altra parte, invece, a Logan sono bastati dieci minuti di fuoco per fare razzia: il 40enne in forza alla Givova, che aveva segnato solo 3 punti nei primi tre quarti, ne ha messi a segno addirittura 15 nell’ultimo quarto con 4 triple e un canestro in entrata in cui ha bruciato tutti, sembrando il più giovane di tutti sul parquet.

Repesa aveva scelto Tambone per contenerlo e le cose sono andate bene per 15 minuti ma poi negli ultimi 10 Logan è stato incontenibile. In fondo alla panchina, vestito in borghese come ormai accade dall’arrivo di Daye, era seduto Gudmundsson, giocatore che fa della difesa la sua arma migliore: chissà se un suo utilizzo avrebbe potuto aiutare a limitare il talento di Logan e magari cambiare le sorti del match e se nelle prossime ci sarà qualche ripensamento in proposito. Mentre l’utilizzo minimo di Visconti, che ha spinto i tifosi del parterre a gridare contro Repesa facendolo irritare, rimane un altro rebus: è stato proprio il coach a fare di Riccardo in questi mesi un giocatore più completo, dandogli anche compiti difensivi e incanalando così la sua energia. Però nelle ultime due gare casalinghe con Trento e Scafati lo ha utilizzato appena 5 minuti di media.

Elisabetta Ferri