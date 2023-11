Vuelle, sabato altro test significativo. A Reggio per misurarsi di nuovo

Settimana corta per la Carpegna Prosciutto, che sarà in campo sabato sera in trasferta a Reggio Emilia nell’anticipo televisivo della 10ª giornata (alle 20.30 su Eurosport 2). Quella contro la Unahotels è una partita che assomiglia per certi versi a quella di Cremona, che è stata una prima linea di demarcazione degli obiettivi stagionali. Pure questa sfida, se vinta, consentirebbe alla Vuelle di proiettarsi in una zona della classifica più tranquilla, magari con un piccolo affaccio sui playoff. Se persa, consiglierebbe invece tutto l’ambiente a rimanere molto più coi piedi per terra. Un gruppo, quello biancorosso, che continua a manifestare dei limiti riconosciuti anche dagli stessi giocatori, come ha dichiarato Mazzola che dall’alto della sua esperienza ha inquadrato molto bene la fisionomia di questa squadra, bisognosa di diventare più solida e alzare anche il livello atletico se vuole competere.

Reggio viene da due sconfitte consecutive contro Tortona e Venezia, ma proprio per questo è più pericolosa, perché le sue ambizioni, mai nascoste dal club, non le consentono un altro passo falso. Ne ha parlato Michele Vitali, uno dei giocatori simbolo del gruppo di Priftis: "Non possono essere due sconfitte, per quanto dolorose, a minare le nostre certezze. Dobbiamo guardare molto a noi stessi, perché siamo un gruppo con un grande potenziale e stiamo lavorando bene. Soprattutto non vogliamo spegnere un entusiasmo bellissimo che si sta creando in città". Vitali punta già la partita contro la Vuelle: "Pesaro è una squadra molto solida che sta mettendo in fila successi non banali e verrà qui per giocare la sua pallacanestro, con diversi giocatori di talento. Dovremo essere tranquilli, ma affamati allo stesso tempo: il nostro segreto è un po’ quello". La batosta di Venezia, però, ha acceso gli allarmi in casa reggiana perché i venti punti di scarto maturati alla fine sono stati una costante del match in laguna. "Non siamo praticamente mai stati in partita, ma dobbiamo essere consapevoli che in una stagione ci sono momenti in cui vi è una linea molto sottile tra il prendere una direzione oppure un’altra, in questo caso sbagliata. Puoi ‘scegliere’ di buttarti giù e di autoflagellarti – chiude Vitali - oppure cercare di restare lucido per capire come affrontare le partite contro squadre più forti. La strada che abbiamo deciso di percorrere è quella giusta: vogliamo assolutamente fare di tutto per migliorare e crescere come squadra".

In casa Vuelle permane ancora il dubbio-Ford: una decisione sull’utilizzo dell’ala forte americana verrà presa soltanto in extremis. Designati intanto gli arbitri della gara: sabato fischieranno Baldini, Borgioni e Pepponi.

Elisabetta Ferri