Vuelle Schilling, si va verso la rescissione

Bruciano maledettamente quei due finali persi all’ultimo tiro. Per due volte in quattro giornate la Vuelle ha avuto in mano la palla per vincere, nel debutto di Brescia con Bamforth e domenica scorsa con Totè contro Scafati, ma entrambe le volte la fortuna ha girato le spalle ai biancorossi. Sarebbe bastato anche uno solo di quei risultati a favore per guardare oggi la classifica con un altro stato d’animo anziché doversi già guardare le spalle. Soprattutto perché adesso salire verso Milano per una trasferta sempre proibitiva poteva essere meno pesante dal punto di vista mentale. L’Armani, che si trova a quota 6 per il ko subìto a Napoli, non vuole perdere altro terreno nei confronti del terzetto di testa che viaggia a punteggio pieno e intanto questa sera scende in campo in Eurolega a Berlino contro l’Alba di Spagnolo e Procida (vista a Pesaro al Memorial Ford) recuperando due uomini chiave come Nikola Mirotic, il colpaccio estivo dell’Olimpia, e il tedesco Maodo Lo, che aumenterà la vivacità in cabina di regia andando a supportare Pangos che ogni tanto va fuori giri. Ovviamente entrambi saranno disponibili poi anche domenica prossima contro la Carpegna Prosciutto nella sfida che si gioca al Forum alle 17 e che sarà diretta da Mazzoni, Nicolini e Dori.

La Vuelle, che questa settimana si allena in orari inconsueti perché l’arena è occupata dallo spettacolo del Cirque du Soleil, potrebbe arrivarci senza Gavin Schilling, con cui sta discutendo una possibile transazione del contratto dopo le apparizioni sempre più esigue sul parquet che hanno palesato tutte le difficoltà del pivot tedesco, rivelatosi inadeguato persino per coprire il ruolo di cambio di uno scintillante Totè.

Nel frattempo ci sarebbe stato un sondaggio per un ex che qua ha lasciato un buon ricordo, Egidijus Mockevicius, centro lituano oggi 31enne, che ha vestito la casacca della Vuelle nella stagione 201819 chiudendo le sue 30 gare di regular-season con 11,3 punti e 11,4 rimbalzi di media. Dopo un’annata in Spagna (al Funelabrada) ed una in Francia (a Le Mans), Mockevicius l’anno scorso era finito in Romania mentre quest’anno era tornato in patria, a Vilnius, per giocare con i Wolves campionato e coppa. Martedì sera Egidijus era in campo (anche se per soli 7 minuti) contro il Besiktas in Eurocup, ma pare abbia una clausola per liberarsi a favore di una squadra estera. Vedremo se la trattativa con l’ex centro biancorosso prenderà corpo. Se Pesaro vuole schierare un nuovo straniero in tempo per la gara di Milano deve tesserarlo entro le 11 di domani, ovviamente se non ha necessità del visto, come sarebbe in questo caso visto che si tratta di un comunitario.

Elisabetta Ferri