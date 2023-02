Vuelle, scoppia la febbre da Coppa Italia

Su il sipario, che inizi lo spettacolo. Sul pullman la compagnia pesarese ha caricato tutti gli attori, anche se un paio non sono proprio in gran forma: per un Moretti che sta guarendo, c’è un Cheatham febbricitante. Ma quando si giocano queste partite ogni atleta trova dentro di sè le risorse per non mancare e, a meno di brutte sorprese, stasera (palla a due alle 20,45 diretta in chiaro su DMax) la Vuelle sarà al completo, con dieci uomini da ruotare per provare a saltare il primo ostacolo. Nell’ultima di campionato, mentre Pesaro affondava in laguna, Varese usciva sconfitta dallo scontro con Milano, battuta ma non umiliata: all’intervallo era ancora in parità e ha ceduto solo nel finale, per cui sarà carica e convinta, guardata da tutti come la novità per il suo gioco stile Nba impostato da coach Brase.

"Sarà una gara impegnativa, specie sotto il profilo della concentrazione - avverte Bruno Savignani, vice di Repesa -. Varese gioca una pallacanestro molto aggressiva, dove nei primi secondi di ogni possesso cercano subito di attaccare in velocità per trovare un vantaggio, perciò bisognerà essere molto presenti a livello mentale per cercare di diminuire il loro impeto". Anche la Vuelle ama giocare in transizione ma stavolta dovrà tirare un po’ il freno a mano. "Non possiamo snaturarci, questo è chiaro - sottolinea Savignani -, però bisognerà cercare di imporre il nostro ritmo senza farci travolgere da quello altrui. La Openjobmetis è la squadra che gioca il maggior numero di possessi in attacco perciò occorre tenere il match in controllo".

Rispetto alla gara disputata a dicembre alla Vitrifrigo Arena, Matt Brase ha una pedina in più sullo scacchiere di notevole talento, Justin Reyes, esterno da 11,2 punti di media che tira col 36,4% da tre punti. Il coach americano vive la vigilia senza pressioni. "Sarà un appuntamento prestigioso, ma è solo un’opportunità sul nostro percorso - dice Brase -, non guardo al viaggio ma a ciò che dobbiamo fare giorno per giorno. Comunque, ci proveremo con il nostro gioco, uno dei vari modi possibili di interpretare il basket".

E poi ci sono le suggestioni e sono forti quelle di Ricky Visconti, torinese doc, che racconta i suoi ricordi di bambino guardando i campioni giocare sul quel parquet dove stasera sarà anche lui protagonista. "Quand’ero piccolo, su quel campo mi è capitato più volte di fare il raccattapalle per manifestazioni importanti - racconta -. Mi ricordo le edizioni di Uleb cup, Eurocup e le due fasi finali di Coppa Italia. In una, ai tempi in cui ero under 13 con il San Mauro, c’era in campo anche Carlos Delfino, mio compagno oggi. Nello spogliatoio, ci scherziamo spesso. Mi dice che lui giocava ad alto livello quando io guardavo i cartoni animati".

La gara sarà arbitrata da Mazzoni di Grosseto, Borgioni di Roma e Gonella di Genova. Oltre che sul canale 52 del digitale terrestre, il match si potrà seguire su Eurosport 2, sulla piattaforma di Eleven Sports e sulle frequenze di Radio Incontro.

Elisabetta Ferri