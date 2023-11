Vuelle, serve l’effetto Mockevicius. Obiettivo: invertire la rotta in casa

In questo inizio di campionato sembra di essere sul circuito di Laguna Seca: tutte le volte si corre nel ‘cavatappi’. E se non ti chiami Valentino Rossi si rischia di finire, tra una sportellata e l’altra, fuori strada. Sta capitando alla Carpegna Prosciutto che ancora non ha dato una soddisfazione in casa ai suoi tifosi che erano quasi 6mila anche sabato contro Napoli. Ma se il tutto può consolare, la fine di... Stoner la stanno facendo un po’ tutte le formazioni, fatta eccezione solamente per la Virtus Bologna perché anche Milano più che camminare zoppica.

Il dietro le quinte di questo inizio di campionato dice che i riflettori sono accesi sugli americani e fra questi soprattutto sul play McCallum accusato di ‘palleggite acuta’. Ma su questo punto non tutti sono concordi perché i tecnici non vedono nel play il problema "perché entra e scarica per cercare di creare situazioni facili al tiro agli esterni ad iniziare da Guillet per arrivare a Ford, visto anche il fatto che non sono giocatori molto forti nell’uno contro uno, quindi meglio concedergli un tiro il più facile possibile".

Comunque che ci sia ‘baruffa’ nell’aria questo è sicuro anche perché gli agenti, non si capisce bene se per alzare il livello dei problemi alla società, oppure se per ‘alzare’ il valore dei propri protetti, hanno l’altro ieri fatto circolare la voce secondo la quale la società biancorossa stesse inseguendo un’ala. Pare che sia una balla colossale. Sebbenne comunque la tensione sia alta e sarebbe difficile il contrario anche perché, non si può negare, i tifosi in questo inizio di stagione non si sono divertiti tanto, fatta eccezione per la pattuglia di eroi saliti fino al Forum di Milano a veder vincere la formazione di Buscaglia contro le scarpette rosse di Ettore Messina. Il famoso giorno da leoni.

E domenica con inizio alle 18,15 arriva in casa una formazione di quelle ‘ricche’, Tortona. Ma un’altra di quelle squadre che spesso esce dal ‘cavatappi’ finendo fuoristrada, perché anche domenica contro Brescia è uscita dal campo amico con 17 punti sul groppone un po’ come la Carpegna Prosciutto contro Napoli.

Cosa cambia fondamentalmente tra la Carpegna Prosciutto di sabato scorso e quella che scenderà in campo domenica alle 18,15? Fondamentalmente nulla se non il fatto che dovrebbe salire il minutaggio del nuovo arrivato Mockevicius dopo la comparsata della prima uscita visto che è stato in campo solamente 9 minuti. Un centro di impatto fisico che potrebbe dare un aiuto non da poco nella lotta sotto i tabelloni e anche un giocatore

che non si può trascurare, e questo dovrebbe far diminuire la pressione sulle guardie e sulle ali della formazione di Buscaglia. Non dei... bronzi di Riace per dirla tutta.

Intanto Giancarlo Sacco ha lasciato il suo ritiro alla Cincinnato di Gradara: il coach pesarese ha infatto firmato per Latina che milita in serie A2.

m.g.