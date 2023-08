Vuelle, stagione alle porte Oggi ecco gli abbonamenti

Mentre lo staff biancorosso lavora a pieno ritmo per definire gli ultimi dettagli del pre-campionato, i giocatori della Vuelle 202324 hanno ancora un paio di settimane di relax prima di rispondere alla chiamata del raduno che scoccherà il 21 di agosto. Dal giorno dopo la squadra, ospite dell’Hotel Ulisse, comincerà a sudare nella palestra di Carpegna per una settimana. Un ritiro più breve del solito, perché già dal 28 agosto la squadra sarà di nuovo a Pesaro, sperando di avere già a disposizione la palestra nord della Vitrifrigo Arena, con annessa sala pesi, visto che il 24 si conclude il Rossini Opera Festival e il palasport tornerà libero dalle scene teatrali.

Intanto, tre dei cinque stranieri scelti da coach Buscaglia - Bamforth, Bluiett e Ford - hanno partecipato al "The Basketball Tournament", il celebre torneo americano che proprio oggi mette in palio un milione di dollari nella finalissima in programma a Philadelphia. Nessuno di loro è arrivato fino in fondo, ma di sicuro è stato un bel modo di tenersi allenati in un clima agonistico perché, vista la posta in palio, si fa sul serio. Scott Bamforth è andato molto bene, Trevon Bluiett ha giocato abbastanza minuti pur senza particolari picchi, mentre Quincy Ford è entrato in corsa nella formazione di Best Virginia ricevendo elogi unanimi dallo staff tecnico: "Non lo conoscevo bene prima di prenderlo - racconta James Long, il coach del team - ma più lo guardavo e più mi impressionava: alto, longilineo, versatile, ha un ottimo tiro che gli permette di aprire il campo, predisposizione al rimbalzo soprattutto offensivo ed anche come persona è piaciuto molto ai nostri fans". Ford è forse il giocatore di cui si è parlato meno dopo il suo ingaggio da parte della Vuelle e magari proprio per questo potrebbe riservare piacevoli sorprese. Quanto a Ray McCallum e Gavin Schilling stanno lavorando individualmente sulle indicazioni ricevute dal preparatore atletico Roberto Venerandi che poi li prenderà in consegna al loro arrivo in città.

Ma oggi, nel frattempo, tutte le attenzioni della tifoseria sono puntate sulla presentazione della campagna abbonamenti, che si tiene alle 18,30 nella Sala Mare dell’Hotel Baia Flaminia: regnano curiosità e attesa per conoscere i prezzi e le modalità decise dal club che farà chiarezza anche sulla posizione del club Tonucci che alla fine dovrebbe rimanere al suo posto, nel settore A retro-canestro.

Sul mercato ha fatto rumore l’ingaggio biennale di Alessandro Gentile da parte di Scafati che sotto traccia ha fatto un mercato niente male: dopo la firma di Gerald Robinson, ora la squadra di Pino Sacripanti investe su un grande talento che ha vissuto una carriera rocambolesca e che a 31 anni torna al piano di sopra con tanta voglia di riscatto. A proposito di Gentile, il fratello Stefano è il nuovo capitano di Sassari dopo il ritiro di Jack De Vecchi. Mentre Reggio Emilia ha riportato a casa Sasha Grant, guardia-ala classe 2002, nativo di Cagliari, un giovane già reclutato dalla società emiliana quando aveva appena 14 anni prima di approdare al Bayern Monaco. Ha poi conquistato la promozione in A con Verona e fatto parte del Green Team dell’Italbasket: un ragazzo davvero interessante. Brindisi è ai dettagli con Jordan Usher, ala classe ’98, ultima stagione in Turchia con il Besiktas. Elisabetta Ferri