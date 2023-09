Vuelle, stasera seconda verifica con Latina Un esame dalle difficoltà molto diverse

Stasera a Recanati (palla a due alle 19,30) la Vuelle va incontro alla seconda verifica di pre-stagione contro la Benacquista Latina. Il debutto contro le V nere è stato tutto sommato discreto e Visconti fa la sue valutazioni. "Anche l’anno scorso avevamo battuto la Virtus all’inizio del precampionato e anche un anno fa loro accusavano diverse assenze a causa dei giocatori impegnati nelle varie nazionali - ricorda l’esterno biancorsso -, quindi siamo consapevoli che questa vittoria non fa testo, ma rimane un bel segnale perché siamo rimasti uniti anche quando ci hanno recuperato il largo margine che avevamo guadagnato. E imparare a non mollare è sempre importante per una squadra nuova. Era la nostra prima amichevole, è servita a scoprire un po’ meglio come giocano i compagni, sappiamo gli errori che abbiamo commesso e ci stiamo lavorando sopra".

Tante le palle perse, ben 21 alla fine, ed è questo uno dei punti da limare per ripulire il gioco dalle imprecisioni: "Ma soprattutto quelle del primo tempo erano dovute al fatto di non conoscersi ancora abbastanza, poi nell’intervallo abbiamo ricevuto delle indicazioni utili a metterci a posto e le esigenze di ognuno sono state più comprese. Abbiamo rotto il ghiaccio ed era importante anche quest’aspetto".

L’avversaria odierna è ovviamente composta di un’altra pasta: squadra di A2, con soli due stranieri, quindi con un altro grado di fisicità ed atletismo rispetto alla serie A e soprattutto ad un roster come quello della Segafredo che - anche se incompleto - ha stazza da Eurolega. Latina ha puntato su due esterni: uno molto conosciuto anche al piano di sopra, quel Frank Gaines che per 6 partite (nell’annata 201415) vestì anche il biancorosso e che l’anno scorso ha giocato a Trieste. Una guardia espertissima, classe ’90, con tanti punti nelle mani. L’altro è il bulgaro Ivan Alipiev, classe ’99, ala di 2.03, riconfermato dalla società laziale dopo le buone cifre prodotte lo scorso anno (11,7 punti e 5,2 rimbalzi di media). Fra gli italiani il più conosciuto è sicuramente Salvatore Parrillo, che è stato compagno di squadra proprio di Gaines a Cantù e sembra sia stato proprio "Sasà" a convincere l’americano a firmare per il club allenato da coach Giuseppe Di Manno per giocare ancora insieme. Il capitano è invece il pivot Abdel Fall, di origini senegalesi ma con cittadinanza italiana, ormai un veterano della categoria coi suoi 32 anni ed una stagione in serie A con Brescia nel 201718. L’ingresso alla partita, 1° Memorial Attilio Pierini, è gratuito e il PalaCingolani si presenta rinnovato dopo il restyling che ha aumentato la capienza a 2.000 posti.

Elisabetta Ferri