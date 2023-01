"Vuelle, stavolta puoi stupire tutti c’è un senso di squadra molto forte"

Magnifico, prima del giro di boa onestamente si aspettava la Vuelle quinta e nelle Final Eight?

"Non ci aspettavamo tanto prima del via, ma poi vedendo gli allenamenti la fiducia cresceva giorno dopo giorno: questo gruppo si esprime con un senso di squadra molto forte. I risultati arrivati sin qui sono un premio per i giocatori, per la società ma anche per il pubblico che ci è stato vicino quando si soffriva ed ora gode. Si è ricreato un ambienta fantastico, ma la stagione è lunga e bisogna mantenere i piedi a terra".

Cosa le piace di più di questa squadra?

"L’aspetto che mi entusiasma è che, nonostante le assenze gravi, riesce ad esprimersi con la medesima qualità ed intensità perché non dipende da nessuno. Anzi, quando manca qualcuno gli altri aumentano le energie: è la conseguenza di un’abitudine a lavorare tutti i giorni con un certo stile, attenzione, concentrazione".

Da uno che ha giocato fino a 40 anni, come legge la situazione di Delfino?

"Quando non cominci la stagione con i compagni lo paghi, perché la sintonia creata durante la preparazione è profonda e se hai una certa età è complicato saltare al volo su un treno che corre. Ma io sono molto fiducioso che Carlos ce la faccia, magari il suo contributo arriverà quando più ne avremo bisogno: è ancora il nostro giocatore simbolo, gode della stima dei compagni e l’esperienza lo aiuterà dove non arriva il fisico. Andando avanti la sua presenza sarà importante".

Esploso Visconti, ne stiamo aspettando un altro: Totè.

"Leonardo vive una fase importante per la formazione definitiva di un lungo. Ha fisico e tecnica, è necessario aggiungere quel livello di ambizione per ottenere un miglioramento che forse nemmeno si aspetta e deve approfittarne perché ha un coach ideale come Repesa, che non gestisce, ma insegna. Io non vedo davvero quali impedimenti possa avere uno come lui per non entrare nel giro della Nazionale in un ruolo in cui c’è povertà".

Due anni fa la Vuelle si sgonfiò dopo la Coppa Italia, l’anno scorso fece un finale ruggente: cosa serve per avere continuità per la stagione?

"Bastarebbe mantenere l’atteggiamento che hanno sin dal primo giorno, questi ragazzi sono già abituati a reagire alle difficoltà. Siamo in credito con la fortuna e dovremo andare a ricompletare il roster dopo la perdita di Mazzola, per non sovraccaricare chi c’è. A fine stagione sei più stanco, ma la possibilità di disputare un playoff ti tira fuori energie che pensavi di non avere più".

Pesaro è tornata, se ne stanno accorgendo anche a livello nazionale: sensazioni?

"Bellissime, io avverto che rivedere una piazza come la nostra ad alto livello fa piacere a tutti. Si è riaccesa tutta la città, la tifoseria ha ritrovato consuetudini che non vedevo da tempo, come il fatto di venire in massa in trasferta. Ormai i nostri tifosi sono consapevoli di quanto vale la squadra e hanno assorbito la sconfitta di Reggio senza fare una piega, comprendendo che eravamo in emergenza. Con Treviso hanno ritrovato subito la squadra che amano".

Elisabetta Ferri