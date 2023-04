Vuelle, subito una chance per provare a rialzarsi

C’è stato poco tempo per rimuginare sulla bruciante sconfitta casalinga rimediata contro Scafati e forse è meglio così. Come insegnano gli americani, resettare e ripartire. O almeno provarci. Stasera alle 20,30 la Vuelle torna in campo a Treviso per l’unico turno infrasettimanale dell’anno e proverà a risollevarsi da una situazione di stallo che si è fatta pesante, con una sola vittoria centrata nelle ultime otto gare. Nonostante tutto, Pesaro è ancora dentro le otto, per capire quanto fieno aveva messo da parte la formichina durante l’inverno ma sarebbe ora di rimettersi a raccogliere qualche briciola per nutrire soprattutto l’anima, propria e dei tifosi, che in questo periodo hanno perso l’entusiasmo e la pazienza.

"Stiamo lavorando forte per cercare di ottenere di nuovo quel livello che abbiamo avuto nel girone di andata e anche oltre. Ripartiamo dal nostro 8° posto ancora utile per i playoff - sottolinea Luca Pentucci, assistente di Repesa -, cercheremo di lottare con tutto quello che abbiamo per riuscire a mantere la posizione". Un avversario che ama correre più della Vuelle, quindi tatticamente servirà rallentare: "In casa loro giocano sempre a ritmi elevati, quindi dovremo cercare di non farli correre per non dargli energia e caricare il loro pubblico - avverte Pentucci -. Dovremo prestare molta attenzione a Iroegbu e Banks, che giocano la maggior parte dei possessi offensivi creando per se stessi e per i compagni. L’aggiunga di Ellis gli ha dato solidità e fisicità vicino a canestro, poi bisogna stare attenti a Sorokas e Jantunen che possono aprire il campo o giocare coi tagli vicino a canestro".

Se la Vuelle è in sofferenza non è che Treviso stia meglio. Anche la Nutribullet è reduce da quattro ko di fila e coach Marcelo Nicola punta parecchio sul fattore campo: "Dovremo approcciare il match con molta energia e speriamo di avere una cornice al PalaVerde che ci supporti in questa sfida. Dovremo avere ambizione, voglia di combattere e speriamo di vivere una bella serata. Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo, dovremo avere personalità e grinta, sfruttando il fatto di giocare in casa e facendo in modo che il pubblico sia un fattore in più. Pesaro ha buone individualità, hanno aggiunto un giocatore come Daye che ha esperienza e talento. Sono pericolosi e l’hanno dimostrato per cui dovremo essere pronti ad affrontare una loro reazione emotiva".

Trattandosi di una società nuova rispetto alla scomparsa Benetton, sono 6 i precedenti con Treviso avanti 4-2. C’è stato un solo successo di Pesaro al Palaverde, la stagione scorsa (63-73). Quest’anno le due squadre si sono affrontate l’8 gennaio: la Vuelle s’impose nettamente per 101-72, con Kravic protagonista (21 punti e 8 assist) e 19 punti di Moretti, il grande ex: Davide ha giocato un totale di 59 partite in due stagioni (201516 e 201617) con la maglia di Treviso in A2. Gara affidata ai fischi di Bartoli di Trieste, Bettini di Bologna e Noce di Latina.

Elisabetta Ferri