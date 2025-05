Vuelle Pesaro – Torino si giocherà a Forlì: data e biglietti

Pesaro, 1 maggio 2025 – Finisce in Romagna il giro d'Italia della Vuelle alla ricerca di un palasport: la partita di play-in contro Torino si giocherà sabato 3 maggio alla Unieuro Arena di Forlì, con palla a due alle ore 19. Tutto questo grazie alla grande disponibilità di tutte le componenti forlivese coinvolte: il Comune, in particolare con l'assessore allo sport Kevin Bravi, i dirigenti della Pallacanestro Forlì e il questore Claudio Mastromattei, che inizialmente aveva detto no ma poi è riuscito in tempo record a creare le condizioni per dare l'ok.

Nella mattinata di domani (venerdì 2 maggio) la Vuelle comunicherà tutto ciò che riguarda la vendita dei biglietti. Prima di arrivare a Forlì, il club biancorosso aveva dovuto escludere tutta una serie di soluzioni: il PalaCampanara, Ancona, Rimini, Jesi e via dicendo, fino al paradosso Cento: ieri (mercoledì) la Vuelle aveva infatti ufficializzato la scelta di giocare proprio a Cento, ma quando tutto sembrava fatto, è arrivato il no della questura (a causa dei fatti accaduti dopo la partita di campionato). A Forlì, invece, Pesaro ha trovato porte aperte da tutti. Ecco il comunicato della Vuelle:

"Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – ricevuta comunicazione dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) - informa che il match del 1° turno di Play-in contro la Reale Mutua Torino si disputerà sabato 3 maggio alle 19:00 presso la Unieuro Arena di Forlì (FC). La Società è al lavoro per organizzare e gestire tutti gli aspetti logistici legati alla partita. Verrano comunicati il prima possibile tutti i dettagli relativi alla vendita dei biglietti e alla procedura di accreditamento media. Nonostante gli eventi degli ultimi giorni e, in particolare, la nuova data della partita con Torino si discostino dalla programmazione iniziale, la Società sottolinea l’importanza del risultato raggiunto che garantisce il corretto svolgimento dell’evento e favorisce la partecipazione del pubblico pesarese. Il Club ringrazia la Società Pallacanestro Forlì 2.015 per la disponibilità e il supporto organizzativo profuso per assicurare la buona riuscita dell’evento".