"Vuelle, torno carico per la volata finale"

Visconti, pronto al rientro in squadra?

"Torno carico come una mina. Sono state due settimane ricche di emozioni forti per me: prima le Final Eight giocate nella mia città, poi il debutto in Nazionale. Un periodo estremamente bello, anche se speravo meglio per la Coppa Italia…".

Com’è stato l’impatto con il Ct Pozzecco?

"L’ho conosciuto l’anno scorso durante il concentramento di Supercoppa a Olbia, mi apostrofava dicendo che segnavo solo contro di lui e l’avevamo messa subito sullo scherzo. Durante questa finestra è stato super: sapendo di non avere a disposizione la squadra migliore ma tanti debuttanti in azzurro ha fatto di tutto per trasmetterci fiducia e spingerci a tirare fuori il meglio delle nostre potenzialità".

Di che cosa è particolarmente contento?

"Prima di tutto che, pur essendo l’ultimo arrivato, nessuno mi ha mai trattato così, mi sono sentito subito parte del gruppo già dalla prima partita con l’Ucraina. E poi mi ha reso fiero percepire che si sta apprezzando il mio cambiamento come giocatore, è stato importante riuscire a confermare in Nazionale quello che sto facendo a Pesaro e la dimensione che Repesa sta cercando di darmi".

Visconti torna carico, mentre Delfino e Gudmundsson avranno bisogno di lenire la ferita: peserà sulla Vuelle?

"E’ una botta per tutte le Nazionali rimaste escluse dai Mondiali, un po’ di più per l’Argentina perché non capitava da tanti anni. Fa male, ma siamo fortunati che a Pesaro c’è un bellissimo gruppo, uno spogliatoio solido, ci aiuteremo a vicenda e non penso proprio che questo fatto avrà implicazioni sul nostro campionato, siamo dei professionisti".

Sarà possibile rivedere la Vuelle brillante che abbiamo ammirato i primi mesi, quanto si può recuperare fisicamente?

"E’ normale che in una stagione ci siano degli alti e bassi, capita a tutte le squadre. Io credo che questa sosta abbia fatto bene, ci ha permesso anche di staccare mentalmente e a volte ripulire la testa conta come riposare. La classifica è stretta e ci attendono subito due scontri diretti, domenica con Brindisi e sabato prossimo a Varese quindi dovremo farci trovare pronti e reattivi".

Quali motivazioni vi animano in questa seconda parte di campionato?

"Per centrare i nostri obiettivi dobbiamo comportarci come nel girone d’andata, lavorare a testa bassa senza troppi voli pindarici, concentrati ed uniti. Gli stimoli ce li dà anche la grande passione della piazza, il pubblico che si è riavvicinato, l’atmosfera che ci circonda a Pesaro, per me sono motivazioni eccezionali".

Domenica con Brindisi come la vivrà?

"La partita dell’ex l’ho già vissuta all’andata in Puglia, ormai il mio presente è qui e sono totalmente assorbito. Prima della sosta l’Happy Casa era in gran forma e credo avranno mantenuto questo stato. S’è visto cos’è cambiato con il ritorno di D’Angelo Harrison, lui è un leader emotivo oltre che tecnico, quindi dovremo stare molto attenti". Elisabetta Ferri