Vuelle, tutta la carica di Ray McCallum: "Quest’anno vogliamo fare grandi cose"

Nel mezzo del torrido pomeriggio di ieri la voce squillante di Ray McCallum nel video inviato alla società e pubblicato sui social ha svegliato la tifoseria sotto l’ombrellone: "Ciao Pesaro! Grazie per i numerosi messaggi che mi avete mandato. Non vedo l’ora di arrivare in città e prepararmi per la nuova stagione. Avremo bisogno del vostro supporto sugli spalti perché vogliamo fare grandi cose in questa stagione. Sono super carico, ci vediamo presto". Il suo entusiasmo è genuino, perché il nuovo play ha risposto in tempo reale anche al preparatore Venerandi ("non capita sempre" ha commentato il prof.) che lo ha contattato in merito al lavoro da svolgere per farsi trovare pronto in vista del raduno che comincerà il 19 agosto in città prima del trasferimento in Carpegna per il classico ritiro in altura.

Il mese di luglio non ha ancora svoltato la metà del calendario e la Vuelle 202324 ha già in organico sei giocatori, quattro italiani e due americani. Anche questa è una rarità rispetto al passato e il club dimostra di sapersela cavare pur con un budget non ancora completo ed in via di definizione, andando sugli obiettivi voluti con convinzione e senza perdere troppo tempo. Se al pacchetto lunghi, con i confermati Mazzola, Totè e il volto nuovo di Quincy Ford manca solo il pivot per essere al completo, il reparto esterni aspetta guardia e ala piccola straniere per capire quale potenziale potrà esprimere al fianco di McCallum, Tambone e Visconti.

Il giocatore più ‘caldo’ in questo momento sembra essere il numero tre: lo staff ha in mano un paio di profili che ritiene adatti al mosaico che si sta formando e in queste ore dovrebbe maturare la scelta definitiva e la conseguente offerta così che, in caso di una nuova fumata bianca, a fine settimana la Carpegna Prosciutto potrebbe avere la settima pedina sullo scacchiere. Non sembra invece del tutto fondata l’indiscrezione lanciata ieri da Spicchi d’arancia su Peyton Willis, guardia 25enne che l’anno scorso ha giocato nel campionato israeliano: è sicuramente tra i giocatori valutati per il ruolo, un terrificante tiratore da tre, ma non risulta essere in cima alla lista sul taccuino di coach Buscaglia.

Sul mercato delle altre ha cominciato a muoversi con decisione Reggio Emilia che ha annunciato gli arrivi di Jamar Smith e Lorenzo Uglietti. Mentre Napoli ha ufficializzato la firma della guardia Justin Jaworski e Tortona quella di Kyle Weems. Milano si riprende dal prestito Giordano Bortolani e si prepara ad inserire nel pacchetto italiani anche Diego Flaccadori.

Elisabetta Ferri