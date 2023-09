Vuelle, un esordio che sa già di battaglia. Brescia sotto pressione cerca il riscatto

C’è un filo sottile che lega il passato di coach Buscaglia al suo presente in biancorosso: l’ultima partita diretta sulla panchina della Germani, infatti, è stata una vittoria conquistata contro la Vuelle nell’ultima giornata di campionato 202021. Brescia, già salva, vinse 86-84 contro la Carpegna Prosciutto di Repesa. Poi il suo rapporto col club lombardo si concluse ed iniziò l’era-MagrO. I due si ritroveranno faccia a faccia domenica alle 17 quando la stagione scoccherà il primo rintocco. L’unico fattore che non cambia in questa vicenda è il suo vice che era Giacomo Baioni, allora come oggi. Al PalaLeonessa, però, Buscaglia ci è già tornato da avversario lo scorso anno alla guida della Gevi Napoli, perdendo 95-72.

L’ambiente in cui si troverà a giocare la Vuelle sarà carico di tensione perché il lavoro e le prestazioni convincenti di un mese e mezzo mostrate in campo dalla Germani sono state messe in discussione dalla debacle subìta in finale di Supercoppa dalla Virtus: un -37 rimediato in casa propria che rimarrà negli annali e che non ha fatto piacere a patròn Ferrari. Lo stesso Magro, confermato dopo una lunga riflessione estiva, è già finito nel mirino. "Non dico che la sconfitta con la Segafredo sia stata indolore o banale, ci eravamo preparati tanto per questa Supercoppa e per tutti coloro che sono venuti a sostenerci. Abbiamo perso una possibilità certamente – ammette il coach della Leonessa – ma il campionato deve ancora iniziare e dobbiamo pensare al debutto contro Pesaro, analizzando ciò che è successo. L’obiettivo, non avendo le coppe quest’anno, è cercare di raggiungere prima la Final Eight di Coppa Italia e successivamente i playoff e con questo scopo continueremo il nostro lavoro di costruzione".

Eppure il roster di Brescia è da top club: è lungo, profondo, fisico e senza il doppio impegno che si pensa l’anno scorso abbia sfiancato la squadra, tanto da fallire l’obiettivo playoff, dovrebbe consentire di navigare al vertice della serie A. Qualche ranking pronostica Brescia nelle prime quattro, ragionevolmente dovrebbe stare almeno fra le prime sei per il materiale umano a disposizione, l’esperienza, il talento e l’atletismo. Bilan e Burnell sotto le plance sono un’accoppiata da urlo, Christon ha classe da vendere, mentre i confermati Della Valle, Petruccelli, Massinburg, Gabriel, Cobbins, Cournooh e Akele sono ormai super collaudati. E fra l’altro solo tre nuovi arrivi su dieci elementi dovrebbero concedere un vantaggio ad un gruppo che già si conosce ed ha iniziato in anticipo la preparazione rispetto alle altre per tentare il colpo gobbo, poi fallito, in Supercoppa. Con queste premesse la Vuelle dovrebbe essere la vittima sacrificale, ma a volte la tensione può giocare brutti scherzi mentre Pesaro va incontro a questa prima trasferta senza troppa pressione sulle spalle. Molto dipenderà anche dal reintegro dei due infortunati e da quanta benzina saranno riusciti a rimettere nelle gambe sia Bamforth che Schilling dopo pochi allenamenti con i compagni.

Elisabetta Ferri