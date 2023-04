Vuelle, una battaglia da vincere per sognare

E’ la partita che può indirizzare il finale di stagione della Carpegna Prosciutto quella che oggi alle 19 (diretta su Eleven Sports) metterà di fronte Pesaro e Trento, due formazioni agli antipodi nella concezione del gioco che cercheranno di far valere le proprie caratteristiche per prendere il controllo del match. La Vuelle ha il terzo miglior attacco del campionato, la Dolomiti Energia l’ultimo, ma si fa forza della quinta miglior difesa. I biancorossi ultimamente sono un po’ calati come aggressività difensiva, ma nell’ultimo quarto contro Brescia hanno dimostrato come possano ancora cambiare faccia quando diventano feroci nella propria metà campo. Ai box, alla fine, resterà Gudmundsson: a causa dei postumi della botta alla spalla l’islandese non può ancora affrontare i contatti con la durezza che serve e in una battaglia del genere è meglio andare sul sicuro.

"Trento è un’avversaria tosta, una squadra molto fisica. Oggi ci aspetta una bella battaglia, loro hanno perso l’ultimo confronto in casa, quindi come clima potrebbe già richiamare una partita di playoff, visto che conquistarli è l’obiettivo di entrambe – dice Bruno Savignani, vice di Repesa -. L’aggressività difensiva è la caratteristica principale della Dolomiti Energia, cercando di anticipare tutte le entrate dei giochi avversari; inoltre sono i migliori nella classifica dei rimbalzi offensivi, per cui servirà molta attenzione per non permettergli di avere una seconda chance nello stesso attacco. E’ grazie al controllo dei rimbalzi che riusciamo ad imprimere i nostri ritmi: vorremmo giocare come piace a noi e quando siamo in casa farlo pesa ancora di più per riuscire a coinvolgere il pubblico, poi dagli spalti arriva una forza in più che ci può spingere. Chiediamo ai ragazzi 40’ intensi e di impegno totale sia a livello mentale che fisico per portare a casa due punti molto importanti".

Sul fronte trentino parla Grazulis, l’ala pivot lettone che viene utilizzato quasi 30’ da Molin: "La cosa fondamentale sarà entrare sul parquet di Pesaro con la giusta mentalità: quest’anno - riconosce Grazulis - abbiamo saputo produrre grandi prestazioni contro grandi avversari, ma siamo anche incappati in passaggi a vuoto come quello di domenica scorsa contro Napoli che non vogliamo più ripetere, con l’equilibrio che c’è ogni vittoria e ogni sconfitta hanno un peso specifico altissimo. Questo è il momento della stagione in cui più delle parole contano i fatti. La vittoria di coppa contro Wroclaw era ininfluente per la classifica, ma ci ha dato buone sensazioni e un po’ di morale in vista del rush finale in campionato. La Vuelle ha effettuato un innesto di grande valore con Austin Daye, ma ogni giocatore di Repesa può essere decisivo, a partire da Abdur-Rahkman, uno dei più pericolosi".

Elisabetta Ferri