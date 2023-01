Vuelle, una chance per il ritorno di Filipovity

I risultati della 13ª giornata sono stati davvero favorevoli per la Carpegna Prosciutto: tutte le avversarie che l’appaiavano in graduatoria a 14 punti sono cadute e così, nonostante il ko di Reggio Emilia, il quinto posto è rimasto nelle mani di Pesaro, alla quale adesso manca solo una vittoria per essere qualificata matematicamente alle Final Eight. E con questa classifica così stretta, se i biancorossi infilassero due successi, la posizione sulla griglia potrebbe farsi davvero interessante. Ma oggi bisogna guardare solo Treviso, che arriverà all’arena in grande crescita, reduce da tre affermazioni consecutive, con un Adrian Banks in gran spolvero nonostante le 37 primavere, affiancato dalla sorpresa niegriana Iroegbu, che lunedì ha segnato 25 punti a ruota del veterano, che ne ha realizzati 32. Era partita in salita la stagione della Nutribullet, poi coach Marcelo Nicola ha trovato le misure e adesso la sua squadra gioca con maggior sicurezza e spavalderia. Contro un’avversaria di livello come Venezia, la formazione trevigiana ha segnato 100 punti tenendo sempre il vantaggio.

La squadra pesarese è tornata a lavorare forte in palestra e da ieri può contare di nuovo su Dejan Kravic, che ha smaltito l’influenza e adesso deve recuperare le forze, mentre l’auspicio è che anche Tambone e Delfino riescano a dare un contributo più importante alla causa in attesa del rinforzo su cui si sta lavorando sodo dietro le quinte.

Il mercato fluttua velocemente e la Vuelle ha già cambiato rotta, appena informata che Jordan Caroline ha un problema al gomito che ha spinto Manresa a non trattenerlo alla scadenza del contratto a gettone. Fra l’altro, il giocatore ex Trento ha sposato una ragazza spagnola ed è in attesa di passaporto, dunque è probabile che preferisca attendere un’altra chiamata dall’Acb mentre si ristabilisce. La Carpegna Prosciutto non può attendere e valuta altri profili, fra cui spicca quello di un ex che qui ha lasciato molti estimatori, Marko Filipovity. Pupillo di coach Repesa, che lo portò sull’Adriatico nella sua prima stagione pesarese, il 26enne ungherese potrebbe uscire dal contratto con la squadra tedesca di Chemnitz (con cui viaggia a 15,1 punti e 2,2 rimbalzi di media), orientata a cambiare assetto per prendere un pivot puro. Sarebbe un bel ritorno, anche se, ricordando le sue abitudini, non aumenterebbe molto il gioco interno della squadra, ma l’atletismo di sicuro farebbe uno step in avanti. Non è l’unico nome sul taccuino, ma se venisse liberato dal club tedesco ha discrete chances.

Elisabetta Ferri