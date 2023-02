Vuelle under 19, oggi il debutto con Tortona

Una nuova avventura, quella che comincia oggi a Rovereto, da vivere con tutta la carica che contraddistingue i giovani. La Vuelle Under 19 debutta stamane alle 11,30 contro Tortona nella seconda fase della Next Gen Cup che assegnerà gli otto posti per le finali di Napoli. E’ la quarta edizione di una manifestazione che sta prendendo sempre più piede e in due di queste i biancorossi sono arrivati fra le prime quattro, uscendo in semifinale.

"E’ diventato un torneo appetibile, un appuntamento molto atteso dai ragazzi - riconosce coach Giovanni Luminati (foto) -. Andiamo in Trentino per proseguire sul percorso iniziato a Pesaro nella prima fase, con 3 vittorie su 3, anche se ci arriviamo in condizioni non ideali, senza Giovanni Sablich e con il fratello maggiore Pietro che rientra per la prima volta dopo l’infortunio. Tortona è la più forte e come noi arriva imbattuta, quindi nel primo match tariamo subito il nostro livello".

La Vuelle è sempre riconoscibile per il suo stile di gioco e Luminati ne è orgoglioso: "Molto è merito dei playmaker che danno l’impronta e mi fa piacere che siano entrambi pesaresi, Sgarzini è anche il capitano. Amiamo giocare di corsa e difendendo forte, ma inserendo anche aspetti che serviranno poi a questi ragazzi nel mondo senjor: alla fine di quest’annata Mamadou Dia e Pietro Sablich, che sono del 2003, chiuderanno l’esperienza giovanile e dovranno decidere come investire il loro bagaglio tecnico". La carta Maretto è il quid in più da spendere sul parquet: "Octavio aveva già giocato con noi la Next Gen 2022 in prestito da Jesi, quest’anno sta facendo molto bene con Loreto. Un play-guardia che ha la mentalità giusta ed è riuscito a creare un feeling coi compagni anche se non lavora tutti i giorni con noi". La Papalini Carpegna Prosciutto proseguirà la settimana affrontando domani Varese, sabato Trieste e domenica Brindisi; tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Eleven Sports.

e.f.