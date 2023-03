Vuelle Under 19 pronta per le finali di Napoli

Torna a giocare l’Under 19 della Carpergna Prosciutto Papalini in un campionato già vinto e con la qualificazione matematica alle finali nazionali. E lo fa con una doppia, rotonda, vittoria: nel pomeriggio di lunedì alla palestra Galilei è venuta a farle visita la Metauro Basket di coach Riccardo Paolini e il match si è concluso con un netto 90-60, mentre giovedì sera ad affrontare la trasferta pesarese, questa volta ben più lunga, è stato il fanalino di coda Umbertide. La partita era il recupero della seconda giornata di ritorno, rinviata a fine gennaio per un’improvvisa nevicata e ha visto la Vuelle presentarsi senza Stazzonelli, Maretto, Dia e tenendo Sablich in panchina tutti i 40’.

Nonostante questo, chi di solito gioca un po’ meno ha sfruttato alla grande l’opportunità (Di Francesco 11, Aloi 15, Sgarzini 10, Siepi 14, Grimaldi 10, Ghiselli 6, Prenga 22, Tombari 2, Colotti 5, Ghiselli 6), tenendo gli umbri sotto la doppia cifra nel singolo quarto per i primi tre parziali (55-7 tra secondo e terzo quarto) e chiudendo 95-32 per la diciannovesima vittoria su altrettante partite disputate e 7 match di vantaggio in classifica. La povera Umbertide, nella giornata di lunedì, è stata avversaria dell’altra formazione pesarese, il Bramante, e anche in quest’occasione la vittoria è stata per i marchigiani, qui con il punteggio di 56-79. La formazione Under 17 della Papalini Vuelle 20062007 si appresta a tornare in campo questa domenica a Roma per la prima giornata della fase interregionale contro Basket Roma. I 2008 Under 15 invece domenica andranno ad Ancona per debuttare in un girone a quattro squadre valido per l’ammissione alle finali nazionali.

Fasi finali a Napoli invece dal 10 aprile per la Next Gen. Definiti gli orari dei quarti ad eliminazione diretta, lunedì di Pasquetta: Dolomiti Trento-Pallacanestro Trieste (ore 12); Treviso Basket-Tezenis Verona (ore 14); Carpegna Prosciutto Papalini-Umana Reyer Venezia (ore 16); Armani Milano-Bertram Derthona (ore 18). Semifinali il giorno successivo e finalissima mercoledì alle ore 15. Saranno sfide tutte molto equilibrate.

Leonardo Selvatici