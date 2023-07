"Vuelle, vedo una squadra che sorprende" A Costa piacciono gioventù ed esperienza

L’estate calda della Vuelle si prende una pausa.

Mercato concluso, squadra fatta, in attesa del ritiro di pre-campionato.

Che giudizio dà il presidente Ario Costa sul lavoro fatto sin qui?

"Sono assolutamente soddisfatto, perché gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati tutti raggiunti – sottolinea il presidente biancorosso –. Il gruppo che è stato allestito è un bella miscela di esperienza e gioventù, con una base solidissima di giocatori italiani che conoscono bene il club e la realtà di Pesaro e potranno essere il tramite attraverso il quale i cinque nuovi stranieri che abbiamo scelto sapranno amalgamarsi al meglio e trovare unità d’intenti".

A proposito di nuovi acquisti, su chi punterebbe il presidente come possibile sorpresa?

"Credo fortemente in tutti e quattro gli americani che abbiamo scelto e da questo mazzo estraggo Scott Bamforth che ha già giocato in Italia ad altissimo livello e del quale conosciamo il valore per cui non può essere una sorpresa. Diciamo che, anche per questioni di ruolo al quale resto legato, mi auguro che a sorprenderci possa essere Schilling. Oggi la Germania è capace di produrre giocatori davvero interessanti, che si sono affermati in Europa ma anche in Nba, una cosa che vent’anni fa non ci saremmo aspettati. Poi un occhio particolare penso che lo meriti anche Bluiett, che sa trattare la palla e crearsi anche un tiro da solo".

Il calendario diramato venerdì dalla Lega Basket vi spedisce a Brescia all’esordio, non proprio un atterraggio morbido in una realtà che Costa ben conosce per i suoi trascorsi…

"E’ un calendario impegnativo, ma come ripetiamo ogni anno, e ragion veduta secondo me, forse le grandi è bene incontrarle subito, quando ancora non hanno carburato perché devono arrivare tirate a lucido per il finale. Nessuna enfasi, quindi, ma neanche nessuna preoccupazione, il cammino che si snoda lungo l’arco dell’annata dipende anche dal modo in cui lo si affronta".

Come si sta inserendo Maurizio Buscaglia nell’ambiente pesarese?

"Maurizio è una persona estremamente positiva e mi ha colpito molto per il suo entusiasmo, ma non solo. E’ anche molto meticoloso su tutti i particolari, nei giorni scorsi è andato in Carpegna a visionare il luoghi che ci ospiteranno per il ritiro ed è tornato molto contento di quello che ha trovato, sia come ambiente che come strutture".

Il programma del pre-campionato è pronto, così che i tifosi possano segnarsi le date per seguirvi nelle prime uscite?

"Lo stiamo completando con qualche amichevole, mentre quello dei tornei è ormai definito. Dovremmo partire per il ritiro il 21 agosto, al massimo il 22, dopo aver completato tutto il rituale delle visite mediche".

Oltre a Umberto Stazzonelli, che sarà il decimo, con voi ci sarà anche l’italo-argentino Octavio Maretto?

"Sì, dobbiamo formalizzare ancora qualche dettaglio burocratico ma il ragazzo ha scelto di continuare il suo percorso con noi dopo aver ottenuto lo status di italiano con il debutto in Nazionale".

Campagna abbonamenti in arrivo?

"A breve la presenteremo alla tifoseria. E ci sarà qualche novità".

Elisabetta Ferri