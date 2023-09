Vuelle verso una full-immersion prima del via. Memorial, presentazioni e l’ultimo torneo

Sono giorni densi di impegni per la Vuelle. Il primo, ormai imminente, è quello che consentirà finalmente ai tifosi biancorossi di conoscere la loro squadra: il Memorial Ford, in programma domani sera alla Vitrifrigo Arena (ore 20.30) contro l’Alba Berlino. La sera dopo, alle 21 al parco Miralfiore, la Carpegna Prosciutto avrà l’onore di aprire il Festival "Bàttiti" che ospiterà nell’anfiteatro verde tanti sportivi importanti, anche paralimpici. Il 23 e 24 settembre ultimo torneo amichevole a Jesolo con Treviso, Venezia e Reggio Emilia. E proprio contro la Nutribullet giocherà la prima partita, sabato pomeriggio alle 18. Infine, il 25 settembre a Villa Matarazzo, squadra e staff saranno presentati alla stampa, ospiti della famiglia Ranocchi per un vernissage che sta diventando ormai abituale. Sei giorni da vivere tutti d’un fiato prima di lanciarsi nel rettilineo dell’ultima settimana che porterà verso il campionato.

Si comincia dunque col Memorial Ford, un appuntamento che mancava in città dal 2019 e che l’ultima volta era stato disputato al Pala D di Campanara mentre domani sera si torna sotto le volte dell’astronave che riapre i battenti al basket dopo l’ultima partita di playoff. Una serata altamente significativa per tante ragioni, la prima delle quali è quella di rendere onore alla figura di Alphonso Ford, il campione scomparso a soli 33 anni che tutti portano nel cuore: proprio legando il suo nome alla serata, la società ha deciso di devolvere l’incasso all’Ail, l’associazione che combatte contro la malattia che ha stroncato il giocatore nel 2004. Anche per questo sarebbe bello avere un grande pubblico, ma non solo. L’aspetto solidale è importante, ma anche quello sportivo non è secondario visto l’avversario che ha accettato l’invito, l’Alba Berlino, squadra che partecipa all’Eurolega e presenta nel suo roster anche i due azzurri freschi di Mondiale, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

La Vuelle cercherà di ben figurare e si presenterà al completo, recuperando anche Bamforth e Schilling, tenuti a riposo durante il torneo di Lucca entrambi per un affaticamento muscolare al polpaccio, con la speranza di averli a posto per questa sfida. E per il pivot della Carpegna Prosciutto, che ha nazionalità tedesca, sarà uno stimolo in più per provare a fare bene spazzando via qualche perplessità che aleggia sulle sue spalle. I biglietti (posto unico) sono in vendita al prezzo di 5 euro per gli abbonati e di 10 euro per i non abbonati. Si possono acquistare online su Vivaticket, da Prodi Sport, in tutti i punti vendita fisici di Vivaticket oppure alla biglietteria della Vitrifrigo Arena dalle 19 di domani.

Elisabetta Ferri