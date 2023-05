Zandri rovina la festa al Bramante, si va alla bella per la B

ATTILA JUNIOR

BRAMANTE

: Mancini 11, Centanni, Tibs ne, Gamazo 19, Gurini 11, Cingolani ne, Zandri 6, Redolf 2, Fraga 27, Baldoni, Alfonsi ne. All. Scalabroni

PESARO: Cavedine ne, Delfino 9, Crescenzi 3, Ricci 11, Druda ne, Ferri 11, Nicolini E. 4, Centis 13, Stefani, Pipitone 1, Panzieri 6, Giampaoli 11. All. Nicolini M.

Parziali: 15-18, 45-29, 59-54. Usciti per 5 falli: Gurini (Porto Recanati); Ferri (Bramante).

Si va alla bella. Gara quattro della finale playoff per salire in serie B si è decisa in volata. Il Bramante anche sotto di 17 arriva fino a -3 (69-66) con una bomba di Giampaoli. Ma nel finale concitato ad avere la meglio sono i padroni di casa dell’Attila Porto Recanati che vincono per 76-69 una gara al cardiopalmo. Ora domenica alle 18 al Pala D di Campanara si gioca l’ultimo atto, chi la spunta conquista la promozione. Una serie intensa che ha visto i pesaresi sopra di 2-0 farsi rimontare dagli avversari che hanno pareggiato i conti aggiudicandosi gara tre e ieri sera anche gara quattro. Un incontro seguito sugli spalti anche da Carlos Delfino fratello maggiore di Lucio (foto) centro dei biancoblu. In un Pala Medi sold out e infuocato anche un gruppo numeroso di tifosi pesaresi. Solo nel primo quarto gli uomini di coach Nicolini vanno con il muso avanti (+6) poi a condurre le danze sono i locali trascinati dai due argentini. Il primo tempo termina con l’Attila avanti di + 16. Nella ripresa i pesaresi tornano a ruggire con Centis che riporta il team di Nicolini a -9 (47-38), ma il Porto Recanati ricaccia giù gli ospiti a suon di bombe. Con Ferri però il Bramante resta in scia (59-54). Nell’ultimo tempo si scatena il capitano. L’ultimo assalto è di Ricci, ruba palla e segna da sotto (72-69) a 28’’ dalla sirena. A rovinare la festa a Pesaro però ci pensa Zandri.

