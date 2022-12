Pesaro crolla a Reggio 95-76: sconfitta pesante dopo i sogni contro Bologna

Reggio Emilia - Pesaro

Reggio Emilia 30 dicembre 2022 - La porta girevole del campionato rimette in discussione un po’ tutto dopo questa pesante sconfitta della Carpegna Prosciutto a Reggio Emilia dove esce con uno scarto di 19 punti (95 a 76). Un crollo pesantissimo soprattutto nell’ultimo quarto di gioco dopo un match abbastanza equilibrato. Ad affondare la formazione biancorossa il pesarese Cinciarini ed anche Vitali, praticamente infallibili sia nel tiro, che nella costruzione del gioco. Porta girevole che scaraventa tutti in strada sul fronte opposto, quello pesarese, dove un po’ tutti gli uomini di Repesa hanno litigato con il canestro a partire da Moretti che il tecnico della Carpegna Prosciutto ha tenuto in campo proprio per tutto l’ultimo quarto.



Brava e determinata la formazione di Sakota, ma evidentemente qualcosa si è rotto all’interno della squadra di Repesa, dopo la grande partita contro la Virtus Bologna di lunedì, match finito dopo un supplementare e davanti ad oltre 9mila spettatori.

Porta come scusante Pesaro l’assenza all’ultimo momento del suo pivot titolare Kravic colpito da influenza ed anche di Mazzola che si è gravemente infortunato proprio nel supplementare con la Virtus, ma forse tutto questro non basta a giustificare un così pesante divario anche alla luce dell’atteggiamento che ha avuto complessivamente la squadra in campo quando le cose hanno iniziato a girare bene per i padroni di casa.

Rientrava per la prima volta in campo per i biancorossi Tambone – utilizzato come guardia più che come play –, mentre Delfino ha fatto un veloce apparizione in un match che ha visto con un minutaggio molto elevato Visconti. Una gara che gira fondalmente quando la formazione padrone di casa ha iniziato a prende il dominio sotto i tabelloni dove nei primi venti c’era stato invece un vantaggio pesarese.

Una gara segnata anche dal tiro dalla distanza perché alla fine Reggio ha collezionato un 15 su 28, mentre Pesaro chiude con un pessimo 8 su 21. Per avere una idea degli squilibri basterà dire che assieme a Cheatham con 6 rimbalzi c’è Visconti anche lui con 6 palle recuperate. In tribuna oltre 300 pesaresi ed anche i vertici del Consorzio. Porta girevole del campionato perché con questa sconfitta ora Pesaro deve stare attenta ad entrare nelle prime otto. Tutto questo dopo aver fallito il terzo posto perdendo contro Bologna.

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Anim 18, Reuvers 19, Hopkins 8, Cipolla ne, Strautins 7, Vitali 15, Stefanini ne, Cinciarini 13, Olisevicius 5, Diouf ne, Nembhard, Burjanadze 10. Allenatore: Sakota.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Abdur-Rahkman 11, Visconti 6, Moretti 5, Tambone 2, Sablich ne, Gudmundsson 10, Charalampopoulos 8, Totè 14, Cheatham 18, Delfino 2. Allenatore: Repesa. ARBITRI: Paternicò-Paglialunga-Pepponi NOTE: parziali 16-18, 42-39, 67-62. Tiri liberi: Reggio Emilia 16/20, Pesaro 12/20. Usciti per falli: Visconti.