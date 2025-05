Urbino, lutto per l’assessore Elisabetta Foschi. E’ morto il padre Nello

Urbino, 1 maggio 2025 - Lutto per Elisabetta Foschi, assessore comunale alle politiche sociali, giovanili e Urbino Capoluogo, segretario provinciale di Forza Italia. Martedì all’ospedale di Urbino è morto all’età di 88 anni il padre Nello Foschi, che lascia la moglie Rosalia e le figlie Beatrice ed Elisabetta, i generi Giorgio e Stefano, i nipoti Serena con Marco, i pronipoti Vittorio, Christian, Mia.

“Conoscevo Nello Foschi da tanto tempo, era una persona squisita, un esempio importante per la nostra comunità - commenta il sindaco Maurizio Gambini -. Con lui c’è sempre stato un bel rapporto di stima reciproca. Con Elisabetta c’è una condivisione politica da quindici anni, e la frequentazione del padre - un lavoratore instancabile e generoso con la famiglia e le persone - ha reso ancora più importante il legame tra le nostre famiglie. Per questo mi sono sentito in dovere di annunciare la sua scomparsa in consiglio comunale, per ricordare un uomo così concreto e sorridente con il quale è stato facile avere un rapporto di stima e simpatia. A Elisabetta esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale e della mia famiglia le più sentite condoglianze”.

Nello Foschi per una vita ha operato nel campo dell’edilizia e ha sempre svolto questo lavoro con la grande passione di chi amava vedere nascere e crescere le cose belle, un impiego duro ma affrontato con il sorriso per il suo spirito positivo. Negli ultimi tempi, a causa dell’età, aveva perso un po’ di forze, ricoverato giorni fa in ospedale ha poi avuto un crollo fisico a seguito del quale è venuto a mancare.

Questa sera alle ore 20,30 ci sarà un rosario per Nello Foschi nella chiesa di Mazzaferro di Urbino. I funerali si terranno invece domani, venerdì 2 maggio, alle ore 15,30 nella chiesa di Mazzaferro; la tumulazione avverrà poi nel cimitero di San Bernardino.