Pesaro, 16 febbraio 2019 - Quarant’anni intensi, fatti anche di bellissime storie d’amore. Valentino Rossi, esplosivo sulle due ruote quanto riservato nella vita privata, ha sempre vissuto le sue relazioni con garbo, senza fare scalpore. Da circa un anno al suo fianco c’è la bellissima Francesca Sofia Novello, modella 25enne di Arese (foto).

Occhi verdi e lunghissimi capelli neri, da molti è soprannominata la Brooke Shields italiana, per la forte somiglianza con l’attrice statunitense. Francesca oltre ad essere una sensuale indossatrice di intimo è anche una ragazza sportiva, che ama la neve e lo snowboard. Il loro amore è nato poco più di un anno fa, e si è consolidato con il tempo tra feste passate a Tavullia e baci appassionati nei box del Mugello.

La loro prima uscita ufficiale risale al novembre: a Valencia, durante il FIM Gala Award 2018 dove Valentino è stato premiato per il terzo posto conquistato nella classifica mondiale della scorsa stagione.



Prima di lei, ad ipnotizzare il Dottore è stata Linda Morselli (foto). Trent’anni, anche lei modella di intimo, è stata eletta Miss Lombardia nel 2006. A far scoccare la scintilla, una dichiarazione rilasciata dalla ragazza ad un giornale sportivo: “Il mio campione preferito? Valentino”. Poi la telefonata di lui per ringraziarla. Da quel momento non si sono più staccati per quattro anni, dal 2012 al 2016. Affascinata dal mondo della velocità, da qualche anno Linda è fidanzata con il campione di Formula 1 Fernando Alonso.



Tra gli amori di Valentino, anche quello con la bella e dolce Marwa Klebi. Una relazione che molti definiscono non-vip vista l’estraneità della ragazza al mondo dello spettacolo, un amore puro durato dal 2009 al 2012, poi un ritorno di fiamma nel 2016 dopo la fine della storia con la Morselli.

Tra le ex anche Florinda Giamé, napoletana, immortalata in una foto mentre baciava il Dottore. Poi la bolognese Aura Rolenzetti, legata al pesarese quando aveva solo 16 anni, modella diventata famosa al grande pubblico dopo la partecipazione di un reality nel 2010. Ancora un passo indietro in questo viaggio nel tempo tra gli amori di Valentino.

Duemilacinque, lei si chiama Arianna Matteuzzi. Bellezza acqua e sapone, con una simpatia e una grinta da vendere. Per tre anni è stata al fianco del pesarese facendo anche impazzire il gossip per un “pancino” sospetto paparazzato e finito sui settimanali rosa.

Infine lei, Martina Stella. L’attrice toscana, oggi mamma della piccola Ginevra e sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, è stata la prima relazione vip di Valentino. I due sono stati insieme per qualche mese, prima che lei si fidanzasse con Lapo Elkann.

Diversi anche i flirt che gli sono stati attributi: dalle ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a Fernanda Lessa.

