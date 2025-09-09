L’annuncio di Piantedosi: “Un Cpr per gli spacciatori. Le zone rosse funzionano”

Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, la sicurezza delle città è sempre al primo punto dell'agenda e anche nella campagna elettorale per le Regionali è brandita sia a destra sia a sinistra, un vero terreno di "caccia". Molti primi cittadini chiedono più agenti e mezzi. Sul dl sicurezza alcuni però l'hanno criticata. Qual è la situazione sui reati?

“Non è la prima volta che succede. Da sempre il tema sicurezza è in cima ai bisogni avvertiti dai cittadini e nell’agenda della politica. In proposito, il nostro governo può legittimamente rivendicare i risultati finora ottenuti, che si sostanziano non solo in un calo sensibile dei reati registrati nell’anno in corso (-9%), ma nei risultati di tante iniziative messe in campo. Dall’insediamento di questo Governo è stato avviato un piano straordinario di assunzioni delle forze di polizia su base pluriennale, che ha già permesso di assumere oltre 37mila nuovi operatori, cui se ne aggiungeranno entro dicembre più di 7mila. E per il biennio 2026-2027 la previsione è di assumerne altri 22mila".

Questo avrà ingenerato effetti.

"Non solo di assumere più persone di quante andate in pensione, ma soprattutto di abbassare l’età media. Oggi l’età media nazionale degli operatori di polizia è di 44 anni e a Bologna 41 rispetto al 2021 quando era 45,6. E voglio sottolineare che a Bologna durante il nostro governo gli organici delle forze di polizia sono aumentati. Siamo passati dai 3963 del 2021 ai 4092 a dicembre 2024. Non so se nello stesso periodo un analogo incremento sia avvenuto per la polizia locale”.

E le zone rosse?

"Con l’istituzione di zone rosse e servizi ad alto impatto le nostre forze di polizia hanno controllato più di 2 milioni di soggetti nei luoghi maggiormente critici delle nostre città, realizzando – solo con queste iniziative – numeri importanti anche in termini di arresti, oltre 2mila, e di allontanamento di soggetti molesti, più di 6.400. Resta ancora tanto da fare ma i cittadini hanno avvertito che il nostro è un impegno crescente sul quale non molleremo la presa”.

Sul decreto sicurezza alcuni però l'hanno criticata.

“È il paradosso che talvolta emerge nel dibattito pubblico: da un lato la diffusa, quasi unanime, richiesta di maggiore rigore verso chi delinque e mette in pericolo la sicurezza dei cittadini; dall’altro, l’atteggiamento – spesso stucchevole – di chi grida allo scandalo non appena tale rigore si traduce in iniziative concrete. Il paradosso più curioso ci viene dai nostri oppositori che spesso sostengono entrambe le posizioni pur di attaccare il governo. Rispetto ad altri Paesi europei abbiamo indicatori di sicurezza e ordine pubblico decisamente migliori. Ad esempio, l’Italia è agli ultimi posti penultima a livello europeo per omicidi commessi. Inoltre rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, a livello nazionale i reati commessi al 31 luglio sono in calo del 9%. Nella città metropolitana di Bologna dagli ultimi dati disponibili siamo a – 4,5%. Tutto questo di certo non basta e non giustifica toni trionfalistici ma concorre a smentire quanti strumentalizzano temi così delicati a fini puramente propagandistici”.

Quali fronti saranno aperti da qui a fine anno?

"Noi ci ripromettiamo di rafforzare sempre più il presidio del territorio e le attività di prevenzione. Il contrasto dell’immigrazione irregolare rappresenta una priorità alla luce del fatto che più del 35% dei reati sono commessi da stranieri, prevalentemente irregolari. A Bologna in particolare il 48% dei delitti è commesso da extracomunitari.

Anche su questo fronte i numeri parlano chiaro. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione di arrivi incontrollati dal nord Africa: ben 105mila nel 2022 che sono proseguiti a 157 mila nel 2023. In pochi mesi, con una serie di azioni e di accordi abbiamo ottenuto un crollo del 60% degli arrivi tra il 2023 e il 2024. Quest’anno siamo praticamente in linea con l’anno scorso”.

Rimpatri: ha da poco incontrato i suoi omologhi di Francia e Germania, con cui non c'era stato di certo un allineamento netto mentre ora c’è un impegno comune sul regolamento rimpatri e sull’attuazione del nuovo patto migrazione e asilo. Quali saranno i prossimi passi?

“Il nostro Governo ha incrementato ogni anno di oltre il 10% i rimpatri di immigrati irregolari. Ciononostante possiamo fare di più se rafforziamo il quadro giuridico, anche europeo, che troppo spesso frappone ostacoli all’esecuzione delle espulsioni. Ed è proprio quello su cui stiamo lavorando con Francia e Germania per portare una proposta comune”.

Da settimane è scattato a Bologna un acceso dibattito sulla droga e sullo spaccio. Prima per la scelta del Comune di distribuire gratis pipette da crack, poi per la polemica sulla mafia nigeriana e sul contrasto a essa. Il Viminale è al lavoro su un pacchetto di misure ad hoc.

“I tecnici del Viminale sono al lavoro proprio su proposte mirate. Tra queste ho voluto proporre al sindaco di Bologna l’istituzione di un posto Di polizia alla Bolognina, in aggiunta a una ulteriore dotazione significativa di agenti entro la fine dell’anno. Constato che le interlocuzioni tra Prefettura e Comune su questi punti devono aver già sortito qualche effetto positivo, visto che il sindaco Lepore, prima ancora di rispondere formalmente su questa e altre proposte, ha pubblicamente trasformato questa mia iniziativa in una sua richiesta. Voglio anche ricordare che, da quando sono alla guida del Viminale, a Bologna sono stati destinati oltre 2 milioni e 600 mila euro per la sicurezza urbana e circa 100 mila euro per progetti a favore della sicurezza degli anziani. Confido che siamo stati spesi correttamente”.

Cosa dirà a Lepore quando lo incontrerà?

“Gli proporrò un lavoro concreto, al di fuori degli equivoci. È quantomeno contraddittorio un sindaco che invoca i poliziotti ma non prende posizione con chi, nella sua stessa giunta, manifesta con quegli stessi antagonisti che attaccano e insultano gli uomini e le donne in divisa”.

Cosa proporrà in concreto al Comune?

“Come ho già detto, un presidio fisso nella zona cittadina di maggior e sensibilità, oltre a un ulteriore aumento delle forze di polizia. Se, tuttavia, il sindaco condivide gli obiettivi di maggiore sicurezza non può ritardare oltre l’adozione del regolamento per l’individuazione delle aree cittadine dove applicare i cosiddetti daspo urbani che consentono di allontanare i soggetti pericolosi. Né, tantomeno, la decisione di dotare la polizia locale di taser, che è uno strumento imprescindibile per gli agenti per intervenire nei confronti di soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un reale pericolo per la sicurezza. Inoltre se il sindaco è realmente preoccupato di bande di stranieri che gestiscono lo spaccio in città, sono certo che condividerà l’opportunità di ripristinare il Cpr a Bologna, struttura fondamentale per trattenere ed espellere gli spacciatori stranieri arrestati. In molto contesti si è rivelata la misura più efficace di contrasto, e sono disponibile a proporgli di dedicarla all’esigenza di ripulire la città dagli spacciatori".

Il sindaco Lepore dice che questa e l'amministrazione che ha fatto meglio sulla sicurezza negli ultimi 30 anni, chiede agenti e mezzi, ad esempio in Bolognina e chiede a lei un "approccio pragmatico" e che "lo Stato faccia di più". Come risponde?

“Colgo una contraddizione. Il sindaco Lepore a volte dice che ha fatto molto bene sulla sicurezza ma, contemporaneamente, fa affermazioni che tendono a definire la sicurezza di Bologna come un disastro. Va evidenziato peraltro che per i trent’anni precedenti ha governato la sua stessa parte politica, esclusa l'esperienza di Giorgio Guazzaloca, da ultimo con lui stesso impegnato in giunta".

Qual è la situazione a Bologna per quanto riguarda gli organici?

“L’attenzione che il governo ha dedicato alla città di Bologna è testimoniata da numeri inoppugnabili: nel 2021 quando Lepore diventa sindaco, prima era stato assessore, nella città metropolitana di Bologna c’erano 3.963 operatori delle forze dell’Ordine. Al 31 dicembre 2024 il contingente arriva a 4092. Incremento dovuto tutto alle iniziative di questo Governo. È strano, pertanto, che le polemiche sugli organici vengano sollevate solo oggi. Ai tempi non ricordo attacchi del sindaco Merola o del suo assessore Lepore in merito alla carenza di uomini e mezzi garantiti dal Viminale. Forse a loro quel contingente di agenti andava bene perché il Governo era sostenuto dal Pd. Eppure adesso Merola e Lepore polemizzano come se Bologna fosse una città sguarnita e abbandonata a sé stessa”.

Sabato 13 sarà a Bologna per la caserma del Pilastro, un luogo di dolore, memoria e ripristino della legalità. Cosa serve alla città? Anche dal punto di vista giuridico, e lo ha sottolineato pure Lepore, spesso gli spacciatori arrestati vengono subito rimessi in libertà.

“Ecco perché ci vuole un Cpr, per applicare loro il rimpatrio che è la sanzione più efficace. Ciò detto, non sono mancate le ripetute operazioni di polizia che hanno portato a decine di arresti in Bolognina e non solo. Talvolta sono avvenute con numeri così importanti da richiedere la collaborazione interforze e della polizia locale per il trasferimento degli arrestati in questura. Circostanza che ha indotto rappresentanti del Comune a sostenere che la polizia aveva bisogno di mezzi altrui per fare il suo lavoro, sottacendo l’importanza, al contrario, di un lavoro congiunto. Io rivendico il lavoro svolto dalle forze di polizia che a Bologna hanno arrestato negli ultimi mesi decine di spacciatori, come mai in passato. L’andamento delle attività di contrasto allo spaccio è aumentato in maniera evidente: 1.133 arrestati nel 2021, 1.269 nel 2024”.

Sono state messe in discussione le zone rosse. Ma il modello funziona? Inoltre da prefetto lei ha sempre puntato sull'occupazione positiva degli spazi, come a Bologna in piazza Verdi: è una metodologia replicabile?

“Le cosiddette ‘zone rosse’ consentono di aumentare i controlli sulle aree a rischio allontanando i delinquenti con precedenti specifici anche a prescindere dalla flagranza della commissione di un reato. Nacquero con me prefetto a Bologna e le condivisi con l’allora sindaco Merola. Raggiungemmo dopo qualche mese l’importante risultato di ripristinare l’ordine nel parco della Montagnola che, successivamente, fu destinato a proficue iniziative sostenute dall’associazione dei commercianti, con beneficio per tutta la cittadinanza. Sotto il mio attuale mandato da ministro a Bologna, grazie alle zone rosse, sono state controllate circa 32mila persone e adottati oltre 200 allontanamenti, la gran parte dei quali hanno riguardato spacciatori, con diffuso apprezzamento dei cittadini. Chi è contrario a tutto questo, per un puro posizionamento ideologico, suo malgrado finisce per essere dalla parte dei delinquenti”.

Dal fantoccio appeso di Meloni a foto bruciate fino a scritte ingiuriose, in molte città, a partire da Bologna, si avverte un clima d'odio verso il presidente del Consiglio e il Governo. È preoccupato oppure è naturale dissenso?

“Il dissenso può e deve esprimersi in modalità rispettose dell’avversario politico che non va mai considerato un nemico da eliminare. I fenomeni più radicali sono tenuti sotto controllo. Noi comunque siamo determinati ad andare avanti. Questo Governo è stato scelto dai cittadini, mantiene un alto indice di gradimento e non può essere condizionato dai violenti”.

A Milano di recente è stato oggetto, come le forze dell'ordine, di cori e insulti alla manifestazione dopo lo sgombero del Leoncavallo. Difende quella scelta e le modalità in cui è maturata? Perché?

“L’immobile di proprietà privata era occupato illegittimamente e lo Stato era stato condannato a risarcire oltre 3 milioni di euro. Per questo siamo dovuti intervenire. E lo abbiamo fatto senza incidenti, nel migliore dei modi. Non potevamo attendere oltre che si concretizzassero i propositi mai concretamente avviati a realizzazione di concedere a quel centro sociale un’altra sede. Se il Comune di Milano ora vuole concedere al Leoncavallo uno spazio pubblico è liberissimo di farlo. Chi protesta per gli sgomberi cosa direbbe se ad essere occupato fosse un immobile di sua proprietà?”

Le hanno dato fastidio le polemiche?

"Ritengo prioritariamente importante intervenire a difesa del lavoro delle forze dell’ordine, perché ne conosco le difficoltà e l’impegno instancabile. Avverto poi sempre il bisogno, anche da ministro dell’Interno, di lavorare per la sicurezza e per il benessere di Bologna, che è la mia città di elezione e che porto sempre nel mio cuore".