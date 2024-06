Comunali, a Zerba è ancora parità. Giovanni Razzari eletto sindaco per anzianità

Zerba (Piacenza), 24 giugno 2024 – Incredibile. A Zerba arriva la parità anche al ballottaggio. Il comune più piccolo dell'Emilia Romagna elegge così il candidato più anziano.

Al primo turno Giovanni Razzari e Claudia Borré avevano avuto entrambi 28 voti, e lo stesso risultato si è ripresentato al ballottaggio. Di conseguenza è stato eletto sindaco, per anzianità, Giovanni Razzari, 73 anni.

Il caso è sicuramente il più clamoroso. Zerba è un piccolo comune dell’Appennino piacentino, il meno popoloso di tutta l’Emilia-Romagna con i suoi 71 abitanti censiti. Domenica 9 e lunedì 10 giugno hanno votato in 57: 28 voti sono andati a Giovanni Razzari, candidato per la lista "Zerba futura", e 28 a Claudia Borrè, appoggiata dalla lista "Il castello".

Una parità perfetta che si è ripetuta domenica 23 e lunedì 24. In questo caso, dunque, la legge prevede che diventi sindaco il più anziano. Così è stato per Giovanni Razzari.

Per il primo turno di votazioni, tra l’altro, era successa un’altra cosa strana: una persona aveva messo nell’urna una scheda bianca. Da quel momento in paese si era scatenata la caccia per capire chi fosse misterioso elettore indeciso che avrebbe potuto rivelarsi determinante al ballottaggio. Quella scheda bianca, invece, alla fine non ha fatto la differenza nei numeri.