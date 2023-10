“Il mondo al contrario”. Il generale Vannacci presenta il suo libro a Civitanova

Civitanova, 25 ottobre 2023 - Venerdì 27 ottobre il generale Roberto Vannacci approda al CineTeatro Cecchetti di Civitanova alle 18 per presentare “Il mondo al contrario”. A portare il libro in città, l'associazione culturale Nova Polis, nata la scorsa estate e presieduta dall'avvocato Tiziano Luzi. "Si può condividere un’idea oppure no – dice quest’ultimo - , ma è importante dare la possibilità a chiunque di poter esprimere il proprio punto di vista. Ed è proprio questa la filosofia della nostra associazione: libertà di pensiero e di parola a chiunque ci offre occasione di riflessione”.

Luzi spiega come la “chiamata” del generale Vannacci sia “il primo evento di un cartellone in via di definizione dove, tra gli ospiti, ci saranno altri personaggi locali e non solo, pronti ad accendere i riflettori su tematiche attuali e spesso molto dibattute”. Venerdì intanto “si potrà approfondire, insieme all’autore, gli argomenti trattati nel libro: dall’ambientalismo alla sicurezza, dalla legittima difesa alla famiglia. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare”. Sul palco, insieme all’autore e a Luzi, anche il generale Paolo Piccinelli. Parteciperanno il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani. Al termine della serata sarà possibile incontrare Vannacci nella sala della biblioteca.