Primarie Pd 2023 e la vittoria di Elly Schlein, Gualmini: “Il profilo del partito ora è più chiaro”

L'europarlamentare Pd Elisabetta Gualmini

Bologna, 27 febbraio 2023 – Il Pd si risveglia dopo la lunga notte di Elly. Da Bologna e dall’Emilia-Romagna fioccano i commenti dopo il ‘ribaltone’ (almeno rispetto all’andamento del voto degli iscritti) che ha portato Elly Schlein a diventare segretaria nazionale dei Democratici. Tra i primi, Elisabetta Gualmini, europarlamentare Pd e sostenitrice di Bonaccini dalla prima ora. Nel Pd, dice la Gualmini a Radio 24, “c'è una svolta sicuramente a sinistra portata da elettori che evidentemente hanno voglia di messaggi più chiari rispetto a quel 'ma anche' che ci ha condannato a un'identità molto incerta”. Il profilo del Pd "ora è più preciso” e assume i contorni di un “ecosocialismo femminista”. “Ora vedremo come questa giovane donna guiderà questo partito – prosegue Gualmini – e non sarà facilissimo perché è quasi spaccato a metà e si deve tenerlo unito. Mi auguro che lo faccia”.

Aveva scelto Schlein, invece, Enrico Di Stasi, segretario cittadino del Pd. E il mattino dopo, per lui, ha un sapore dolce: “La sinistra oggi riparte da noi, la scelta per Elly è stata netta nella città di Bologna, con oltre 21.000 persone che hanno partecipato al voto". “È stato difficile dormire stanotte – sottolinea Di Stasi –. A Elly va il mio abbraccio forte. Ora dobbiamo dare riscontro alla fiducia che ieri il nostro popolo ci ha dato, dobbiamo lavorare insieme, uniti per il Pd e per il Paese".

Massimo Bugani, assessore comunale con delega all’Agenda digitale, ex grillino confluito in Articolo Uno, pubblica una foto insieme alla neo segretaria e twitta una frase di Francesco d’Assisi: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile”. E aggiunge: “Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo”