Primarie Pd in Emilia Romagna: come si vota, dove si trova il proprio seggio e cosa serve

Primarie Pd, i voti nei circoli: Bonaccini al 54,35%, Schlein si ferma al 33,7%. I risultati in Italia e in Emilia Romagna

Bologna, 25 febbraio 2023 – Domenica 26 febbraio, dalle 8 del mattino alle 20 si potrà votare alle elezioni primarie del Pd per decidere chi sarà il segretario nazionale. La sfida vede affrontarsi il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e la parlamentare Elly Schlein che sono stati i due più votati nella tornata di voto nei circoli, ossia degli iscritti al Partito Democratico.

Chi può votare?

Potranno votare, dai 16 anni in su, tutti i cittadini italiani (anche coloro che non hanno la tessera Dem), quelli Ue residenti in Italia e i cittadini extra-Ue con regolare permesso di soggiorno.

Dove sono i seggi

Chi vorrà votare alle primarie dovrà individuare il proprio seggio di riferimento, cercandolo sulla pagina web www.primariepd2023.it e inserendo il numero della propria sezione elettorale.

Voto online

Il voto online è permesso solo ed esclusivamente alle persone oggettivamente impossibilitate a recarsi presso i gazebo per motivi di lavoro o salute e a quelle residenti in zone disagiate distanti dai seggi. Per votare online era necessario produrre un’autocertificazione e pre-registrarsi sull’apposita piattaforma web (https://primariepd2023.it/) dedicata, compilando il modulo con i dati richiesti entro il 18 febbraio. Il voto online avverrà sull’apposita piattaforma web, previo accesso tramite Spid.

Voto all’estero

I cittadini residenti o domiciliati all’estero possono votare attraverso la piattaforma online oppure, laddove presenti, presso i gazebo che si troveranno sul territorio di competenza.

Voto per i fuorisede

Per chi intende votare fuori dal comune di residenza era necessario preiscriversi. C'era tempo fino al 22 febbraio.

Cosa portare al seggio

Per esprimere il proprio voto tra Bonaccini e Schlein, gli elettori dovranno recarsi ai seggi con la tessera elettorale e il documento d’identità. Al momento del voto è richiesto anche un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative delle primarie.