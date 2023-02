Primarie Pd nei circoli, Bonaccini brinda al 54,35%. La Schlein si ferma al 33,7%. I risultati in Italia e in Emilia Romagna

Bonaccini festeggia la vittoria nella prima fase delle primarie

Bologna, 23 febbraio 2023 – I circoli Pd hanno premiato Stefano Bonaccini che – commentando i risultati a margine della presentazione del calendario degli eventi sportivi dell'Emilia Romagna - si è detto molto soddisfatto: "Non pensavo di superare il 50 per cento nonostante quattro candidati...". In attesa delle primarie del 26 febbraio dove duellerà con Elly Schlein, auspica grande partecipazione e la convergenza di Gianni Cuperlo e Paola De Micheli sulla sua candidatura.

I numeri

Stefano Bonaccini al 54,35% (68.950 voti), Elly Schlein al 33,7% (42.758 voti), Gianni Cuperlo al 7,46% (9.469 voti), Paola De Micheli al 4,49% (5.697voti). Sono i dati dei congressi nei circoli Pd diffusi dalla Commissione nazionale. Hanno espresso la loro preferenza 127.289 votanti. A questi dati si aggiungeranno quelli dei congressi di circolo di Lombardia e Lazio che avranno tempo fino al 19 febbraio.

La vittoria in Emilia Romagna

Nella 'sua' Emilia-Romagna il governatore Stefano Bonaccini porta a casa 10.559 voti raggiungendo il 60,2% delle preferenze. Doppiata così Elly Schlein, a cui vanno 5.038 voti e il 28,7% dei consensi. Più indietro Gianni Cuperlo con 1.448 voti (8,2%) e Paola De Micheli con 503 preferenze (2,9%).

Questo il bilancio del voto nei circoli per la scelta del nuovo segretario nazionale. A fornire i dati è Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd, con un post su Facebook. In totale sono "17.548 le iscritte ed iscritti che hanno espresso il loro voto, in quasi 500 assemblee, dalle città fino ai comuni, alle frazioni più piccole del nostro territorio regionale", sottolinea Tosiani: "Il dato, quello sulla partecipazione, più alto in Italia, che ci rende orgogliosi, perché testimonia un radicamento territoriale importante fondamentale per il nostro percorso di rigenerazione".

Il segretario del Pd emiliano-romagnolo, quindi, rivolge un "grazie alle candidate ed ai candidati, per la passione, la generosità e le idee che hanno messo in campo. Grazie alle federazioni, ai circoli, alle segretarie ed ai segretari, ai volontari che hanno animato queste giornate di buona politica". Adesso, conclude Tosiani, "insieme verso le primarie del 26, che sono certo saranno una grande festa di democrazia e partecipazione".

Bonaccini e Matteo Lepore

"Chiederò loro di valutare la mia proposta. In ogni caso li ringrazio per aver arricchito il dibattito nel Pd". Un accenno va anche all'appoggio del sindaco di Bologna Matteo Lepore a Schlein: "Ci mancherebbe... ognuno è libero di appoggiare chi vuole. Resta una bella collaborazione".

Infine, un passaggio sui numeri sotto le Due Torri, dove hanno votato poco più di 2mila iscritti: "Resta il fatto che siamo gli unici che fanno scegliere chi guiderà il partito...", dice pungendo il centrodestra.

Schlein: vinceremo alle primarie

Commentano positivamente il primo turno nei circoli i componenti del Comitato regionale per Elly Schlein Antonio Mumolo, Emma Petitti, Gessica Allegni e Anna Paragliola: "Siamo sopra ogni aspettativa in Emilia Romagna. E ora siamo determinati a vincere le primarie del 26 febbraio. Da oggi si apre una nuova fase nel campo largo dove Elly saprà fare la differenza. Il 26 febbraio la partita è aperta e alle primarie riusciremo a raccogliere la voglia di cambiamento che abbiamo già riscontrato nei circoli".