Primarie Pd 2023 a Bologna e in Emilia Romagna, risultati in diretta: il maltempo non ferma il popolo dem

Le primarie del Pd a Campogalliano, in provincia di Modena (fot FiocchI)

Primarie Pd in Emilia Romagna: come si vota, dove si trova il proprio seggio e cosa serve

Bologna, 26 febbraio 2023 - La pioggia non è stato un bel risveglio per il popolo dem al voto nei gazebo dalle 8 alle 20. Ma nonostante il tempo non proprio clemente, già di prima mattina diversi dei 122 seggi di Bologna e provincia avevano la fila per votare alle primarie Pd.

Il secondo e ultimo tempo del derby emiliano tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, dopo la consultazione nei circoli che ha visto davanti il governatore (di quasi una ventina di punti a livello nazionale, di poco sotto le Due Torri), però, pare sia comunque partito per il verso giusto in città almeno in termini di affluenza.

Code già dalle 9.30 in Bolognina, il circolo dove Schlein ha ripreso la tessera, e tanta gente anche ai circoli Passepartout, Savena, Mazzini, Fossolo e Arci di San Lazzaro. Più critica, invece, la situazione in montagna a causa delle forti nevicate. Il primo nemico, nel duello dem, per ora pare il maltempo.

Bonaccini al voto a Campogalliano

Stefano Bonaccini, invece, ha votato in mattinata, al circolo del suo paese, Campogalliano, in provincia di Modena. In serata, Bonaccini attenderà i risultati al quartier generale della Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno (Bologna), la stessa scelta in occasione delle regionali del gennaio 2020.