Chi è Fabrizio Curcio, il nuovo commissario alla ricostruzione post-alluvione

Bologna, 9 gennaio 2025 - Fabrizio Curcio, 58 anni, è stato nominato a Capodanno nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Succede al generale Francesco Paolo Figliuolo. Curcio, è ingegnere civile con master a La Sapienza di Roma in Sicurezza e protezione. Il suo percorso lavorativo inizia nei Vigili del fuoco, dove ricopre anche ruoli importanti, ma dal 2007 entra nel Dipartimento della Protezione civile al tempo guidato da Guido Bertolaso.

Con ruoli operativi ha gestito emergenze come il terremoto de l'Aquila, il sisma dell'Emilia, il naufragio della Costa Concordia e il terremoto di Amatrice. È stato per due volte Capo della Protezione civile nazionale (2015-17 e 2021-24). Nel 2019 aveva assunto la guida di Casa Italia, il dipartimento creato per la messa in sicurezza del Paese dai disastri naturali.