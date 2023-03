Schlein-Bomprezzi: il ribaltone Pd, ma ad Ancona vincono le divisioni

Chantal Bomprezzi, Alessia Morani, Andrea Nobili e Matteo Terrani

Ancona, 5 marzo 2023 – Il doppio cambiamento emerso dalle primarie dev’essere ancora digerito dai dirigenti del Pd marchigiano. L’aver messo insieme il voto del congresso nazionale con quello regionale ha lasciato un quadro ancora più sconcertante per l’establishment. La nuova segretaria regionale, Chantal Bomprezzi, ha superato la sorpresa di essere la protagonista del cambiamento. La consigliera comunale di Senigallia è diventata in assoluto la più giovane segretaria regionale del Pd con i suoi 32 anni e non vuole perdere l’occasione di interpretare adeguatamente il cambiamento del partito. "A me interessa molto rimettere al centro dell’attività del partito – dice – i temi e non le persone: non è un caso se ho appena incontrato i cinque segretari provinciali del Pd, affinché organizzino in ogni provincia un incontro aperto a tutti e non solo agli iscritti. Entro marzo voglio ascoltare direttamente le idee dei nostri elettori". Nel contempo l’undici marzo si terrà la prima, nuova assemblea regionale con la proclamazione della segretaria e l’elezione del presidente dell’assemblea. "Gli organismi si devono riunire – aggiunge Bomprezzi –, ma ho chiesto un’apertura simbolica al territorio con questi incontri: il partito cercherà il più possibile l’unità interna e ne ho già parlato con l’altra...