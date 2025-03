ABM Automazioni senza confini: "Pronti a crescere nell’export"

di Mariateresa Mastromarino

BOLOGNA

L’automazione industriale è il suo campo di azione, dove poter portare l’eccellenza tecnologica e la qualità del Made in Italy. Il tutto riuscendo a "creare un abito su misura a ogni cliente". Questo il potere e la forza di ABM Automazioni, che a Calderara di Reno (Bologna), è un punto di riferimento per diversi settori industriali.

Simone Baratta, socio e ceo dell’azienda, come fate a essere i ‘sarti’ dell’automazione?

"Siamo produttori di macchine automatiche, linee e impianti robotizzati. Il nostro focus è l’assemblaggio di componenti su misura, per questo abbiamo un taglio ’sartoriale’. Costruiamo l’automazione sulle specifiche esigenze del cliente".

In quanti settori siete presenti?

"Siamo leader nella realizzazione di impianti per la produzione di condensatori elettronici e siamo tra gli ultimi produttori europei che si occupano di questo. Ma siamo anche specializzati in automazioni per l’assemblaggio e la manipolazione di componenti".

Quali?

"Organi di trasmissione di potenza, componentistica idraulica, dell’automotive, medicali o beni di largo consumo".

Come riuscite a rimanere al passo con i tempi?

"Eccellenza tecnologica e qualità del Made in Italy sono le chiavi. Alle spalle abbiamo una lunga tradizione: molte tecnologie per noi sono consolidate, al servizio della continua innovazione. Ma c’è anche altro".

Cioè?

"Siamo nell’ottica di innovarci e stare sempre al passo con le tendenze del presente e del futuro. Stiamo già integrando componenti che hanno a bordo l’intelligenza artificiale".

Quando nasce l’azienda?

"Nel 2006 sotto l’impulso di mio padre, che ha portato il suo precedente know-how in azienda".

Qual è stato il vostro processo di crescita?

"Fino al 2012 circa, il core business è sempre stato legato alla realizzazione di macchine per la produzione di condensatori. Poi si è aperto l’orizzonte dell’assemblaggio dei componenti. L’evoluzione aziendale, invece, dipende da altri fattori".

Ci spieghi.

"La rete estera si è ampliata: ormai l’export è quasi sempre il 50-60% del nostro fatturato, ma nel 2024 (4,2 milioni di euro in totale, ndr) ha toccato il 92%. E vogliamo aumentare ancora all’estero (Europa, Asia, Usa), anche se non abbiamo una sede fuori Italia".

Nel vostro team non ci sono solo macchine, ma anche risorse umane.

"In totale contiamo circa 30 persone, a metà tra dipendenti e collaboratori esterni. Fondamentale per noi la figura dei tecnici con alta specializzazione per la parte di progettazione meccanica e software".