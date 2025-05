Artec, i maghi del cartone: "Molto più che solo packaging"

di Alberto Lazzarini

BONDENO (Ferrara)

Elia, Sara e Anna Michelini sono i tre fratelli titolari della Cartotecnica Artec, con sede a Bondeno, in provincia di Ferrara. L’azienda (1,1 milioni di fatturato) è una realtà consolidata nella progettazione e realizzazione di packaging in cartone teso ed accoppiato. Ha alle spalle una lunga e proficua storia familiare. I fratelli Michelini, insieme, rispondono alle domande del Carlino.

Quali sono i principali settori merceologici ai quali è rivolta la vostra attività?

"Hobbystica, alimentare (pasta e riso), corsetteria, chimica, giardinaggio. Ma i comparti possono essere davvero tanti".

Cartotecnica e non solo.

"E’ vero. Produciamo anche etichette, adesivi e prespaziati, e personalizziamo abbigliamento e oggettistica. Si può scegliere tra etichette adesive di qualsiasi forma, adesivi laminati, adesivi prespaziati, cartellonistica, insegne, abbigliamento, gadgettistica, shopper personalizzate in base alle esigenze del cliente. Per questo abbiamo dato vita a una nuova e specifica divisione".

Questa azienda, nata nel 2005, ha un’origine più lontana, grafica, anzi tipografica.

"Sì, il nostro bisnonno Tito Lugli all’inizio del ‘900 è stato il precursore. La famiglia ha poi portato avanti la tradizione trasformando l’azienda in base alle esigenze del mercato e si è infine specializzata nella lavorazione del cartone teso. Si è quindi evoluta nel tempo aggiornando le tecnologie con l’obiettivo di proporre packaging di qualità; mette le proprie competenze e la professionalità, maturate in decenni di esperienze, al servizio della clientela in tutte le fasi della lavorazione, rispondendo a ogni esigenza con prodotti studiati su misura per custodire, proteggere ed esaltare il prodotto che contengono".

Quindi utilizzate anche particolari tecnologie.

"Sì, a cominciare dalla computer grafica per le impaginazioni dei prodotti che poi saranno stampati, fino all’utilizzo delle macchine per il taglio del cartone, la stampa e l’incollatura".

Il fatturato è in costante crescita.

"Nel 2024 abbiamo superato il milione di euro ma i nostri obiettivi sono più ambiziosi; affronteremo il mercato puntando sempre più sulla qualità del prodotto e del servizio".

E la crescita è ovviamente legata alle modalità di approccio al business?

"Sì, in questa prospettiva stiamo rafforzando in particolare il settore commerciale individuando e inserendo le professionalità più giuste".

Riservate poi un’attenzione particolare all’ambiente.

"E’ così. Questa attenzione è cresciuta negli anni e nelle generazioni spingendo l’azienda ad agire per garantire ai clienti il miglior prodotto anche in termini di sostenibilità. L’azienda utilizza l’illuminazione a LED, che rappresenta l’ultima evoluzione che unisce risparmio energetico e alta efficienza luminosa, creando così un ambiente di lavoro eco-sostenibile e con totale assenza di inquinamento luminoso; recupera tutti i rifiuti con una assidua attenzione alla loro riciclabilità; si impegna a promuovere una gestione delle risorse forestali sostenibile e coerente con il rispetto dei valori etici e ambientali, e privilegia materie prime di origine forestale".