Asotech, soluzioni per le aziende: "Pronti a superare i 10 milioni"

di Maria Silvia Cabri

MODENA

Passione, riservatezza, flessibilità, eccellenza e formazione: questi i capisaldi di Asotech srl, fondata nel 1996, con sede a Modena oltre anche a Sant’Ilario d’Enza, nel Reggiano. In 28 anni è diventata un punto di riferimento nell’industria meccanica, ponendosi nel suo campo come eccellenza nella progettazione e nella consulenza tecnica, offrendo soluzioni di engineering avanzate attraverso un approccio multidisciplinare, per aziende nazionali e internazionali di grande rilievo. A illustrare la realtà imprenditoriale è Massimo Ferrari, direttore marketing e commerciale, e socio dirigente.

Qual è il vostro core business?

"Asotech offre soluzioni d’ingegneria avanzate e consulenza digitale offrendo un supporto completo e personalizzato ai clienti, dalla fase di analisi delle esigenze fino alla realizzazione e ottimizzazione del progetto finale. L’azienda, che nel 2024 supererà i 10 milioni di euro, conta oltre 160 clienti attivi, principalmente di medie e grandi dimensioni, nazionali e internazionali. Nell’ultimo anno ha generato più di 250mila ore di consulenza, e sviluppato oltre mille commesse tra quelle concluse e in essere. Si avvale di un team di oltre 160 professionisti altamente qualificati e in continua formazione, circa 7500 ore nell’ultimo anno".

Un’azienda con 28 anni di storia: come è nata l’idea?

"L’impresa è nata nel 1996, con la volontà di essere parte attiva nello sviluppo e crescita del tessuto economico del nostro territorio, mettendo a disposizione le nostre competenze tecniche ed imprenditoriali".

In questo quarto di secolo e oltre ci sono stati traguardi particolari?

"Quelle che noi definiamo le ‘milestone significative’, come il riconoscimento nel 2005 di ‘Impresa Eccellente Emilia Romagna’, seguita l’anno dopo dall’apertura di una sede operativa a Modena, poi ancora il conferimento del premio Solid Works ‘Best Performer – Award 2012’, e nel 2019 la creazione e la brevettazione del prodotto EasyRobots, una interfaccia operatore web-based per la programmazione di robot antropomorfi, che dimostra il costante impegno verso la semplificazione tecnologica e l’innovazione".

Due i vostri ambiti, engineering e digitale. Come dialogano tra loro?

"Un’area è a supporto dell’altra. La diversificazione delle competenze ci consente, infatti, di offrire consulenza in questi due ambiti: l’engineering all’interno delle sue business unit (progettazione meccanica, documentazione tecnica CE, software automazione, simulazione e calcoli) e il digitale con il marchio Xtooit, sotto il quale l’azienda ha raccolto le proprie decennali competenze nella comunicazione tecnica e commerciale. Alcuni esempi sono la digitalizzazione della manualistica, della manutenzione, del training e dell’interazione tra uomo e prodotto a supporto degli eventi di marketing".

Progetti futuri?

"Consolidamento del parco clienti e sviluppo di nuovi servizi, per una crescita in linea con la storia dell’azienda, ricerca e sviluppo in ambito AI, ampliamento della rete di partner certificati, rafforzamento del brand awareness".