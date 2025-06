Automazione con TecnoFerrari: "Soluzioni per la manifattura"

di Maria Silvia Cabri

FIORANO MODENESE (Modena)

‘Dal 1966 siamo i protagonisti dell’evoluzione dell’automazione industriale’: questo è lo slogan della TecnoFerrari con sede a Fiorano Modenese, divenuta negli anni azienda leader nelle soluzioni automatiche per l’industria. È nata nel mercato ceramico poi, grazie a un know-how di primo livello, ha esteso il suo servizio a vari settori manifatturieri tra i quali automotive, vetro, farmaceutico, food and beverage, paper and tissue. Come racconta il suo fondatore, Giancarlo Ferrari, classe 1939.

Quasi 60 anni di esistenza: come nasce la TecnoFerrari?

"Negli anni Sessanta Sassuolo è diventata la capitale mondiale della ceramica: all’epoca io lavoravo alle Ceramiche Ragno come meccanico, nell’officina interna dove si fanno anche gli stampi per le presse. Avevo già una mia visione: quelli in uso potevano essere migliorati rinforzando il punto di contatto per renderli più duraturi e convenienti. Ed è così che, insieme a un socio, nel 1961 abbiamo dato vita a una società per produrre stampi e poi affianchiamo una piccola ceramica, la Clessidra. Le strade si sono separate e nel 1966 ho fondato la Tecnomeccanica Ferrari".

Come si è evoluta nei decenni?

"Il ventennio successivo diventa la culla di una serie di brevetti, tra cui quello della presso-smaltatura, un procedimento che consisteva nell’applicare lo smalto direttamente sul supporto durante la fase di pressatura. Poi agli inizi degli anni Ottanta è nata Tecnotiles, un vero e proprio hub dove sperimentare i sistemi innovativi applicati a tutte le fasi del processo produttivo, rendendolo più agile, performante".

Viene descritto come un ‘inventivo’ lungimirante: quali altri settori vengono esplorati e in che misura?

"TecnoFerrari è nata sotto il segno della ceramica ma poi è evoluta. Sono del 2004 le prime soluzioni di intralogistica nel settore alimentare alle quali seguono impianti nei settori del vetro, carta, marmo, medicale, automotive ed altri che ci portano ad assumere una posizione di spicco in questi mercati. Anche la macchina per la decorazione inkjet di piastrelle, siamo nel 2009, dimostra un approccio eclettico nell’introdurre, per primi, tecnologie e soluzioni mai viste nel processo ceramico".

Quanto incide l’aspetto familiare in una realtà leader?

"Oggi TecnoFerrari è un’azienda familiare di seconda generazione, con Donatella e Paola, che vanta una posizione di leadership nelle soluzioni logistiche di vari processi produttivi, con oltre 5000 veicoli automatici AGV installati, più di 170 brevetti e filiali in tutti i mercati di riferimento".

In cosa consiste la TF Academy?

"È un grande incubatore per le nuove generazioni che possono crescere internamente all’azienda non solo in termini di competenze ma anche in cultura e identità".