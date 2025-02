Brunata Zenner per l’ambiente: "Con noi immobili più green"

di Mariateresa Mastromarino

BOLOGNA

Unire due aziende per allargare il raggio di azione di due realtà leader nel settore delle soluzioni per la misurazione di acqua e calore. Questo è il progetto del gruppo multinazionale Brunata-Minol-Zenner, che nel 2020 dà vita alla società Brunata Zenner Srl di Funo di Argelato, nel Bolognese. Una fusione che consente al gruppo di ampliare l’offerta delle soluzioni di misurazione e di monitoraggio dei consumi energetici, offrendo assistenza tecnica e copertura commerciale nel mercato italiano.

Stefano Castagna, direttore commerciale e marketing, come nasce la società?

"Brunata e Zenner sono due multinazionali presenti sul territorio europeo ed extraeuropeo. Nel 2018, Zenner acquista Brunata e da qui nasce la fusione delle due filiali in Italia, diventando un’unica azienda".

Che servizi fornite?

"Abbiamo unito i compiti: Zenner è produttore di dispositivi per la contabilizzazione dell’acqua e il calore, che si rivolgeva al mercato B2B; Brunata, invece, è un fornitore di servizi per il settore immobiliare".

Di che volumi parliamo?

"La filiale italiana conta 4.000 contatori di calore, 8.000 dell’acqua, 500 mila ripartitori di calori, fornendo servizi a 2.500 condomini e a circa 70 mila appartamenti. Dati che riguardano solo il mercato italiano, perché la presenza delle altre filiali permette una copertura internazionale".

I numeri cosa indicano?

"Il fatturato globale Italia del 2024 è stato di 6,3 milioni di euro. Per il 2025 vorremmo replicarlo, con la possibilità di generare un altro forte impulso".

Quanti dipendenti conta la società?

"Siamo in 29, ma stiamo facendo delle selezioni per nuovi ingressi: vorremmo arrivare a essere 31/32 entro la metà di quest’anno".

In che campo sono previste le assunzioni?

"Vogliamo rafforzarci nel settore commerciale perché prevediamo, nei prossimi anni, un picco di domanda per i nostri prodotti, dovuto al revamping di alcuni immobili, dotati dei nostri sistemi, di cui ci occupiamo da dieci anni. In generale, il nostro riferimento sono i commerciali, ma anche i tecnici che si occupano dell’installazione dei sistemi nei condomini e sono di supporto per il cliente".

Consumo energetico e sostenibilità vanno a braccetto. Come seguite l’onda green?

"I nostri prodotti seguono le direttive europee e spingono a consapevolizzare l’utente finale dei propri consumi, non solo mensilmente, ma anche in tempo reale grazie al supporto di telefoni o app. Se il condomino sa quanto consuma, può regolare il proprio comfort in base alla spesa che sta affrontando. Per questo parliamo di monitoraggio energetico, che è il punto di forza del nostro business".

Qual è il vostro settore di punta?

"Il nostro target principale è il settore immobiliare, ma siamo pronti con un modello di business da presentare nel settore industriale per quelle aziende che vorebbero utilizzare i fondi europei per l’industria 5.0".