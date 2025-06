Climart Zeta sempre più green: “Vicini ai clienti con qualità”

Bologna, 10 giugno 2025 – Climatizzare con arte, facendo della professionalità e dell’innovazione i propri punti forti, al punto tale da affermarsi come leader nell’ampio settore della climatizzazione. Di questo è composta Climart Zeta, azienda di Villanova di Castenaso (Bologna), che quest’anno compie 45 anni. Quasi mezzo secolo di vita che ha portato la realtà a diventare un punto di riferimento nel settore della manutenzione, installazione e gestione di impianti tecnologici per il riscaldamento e la climatizzazione in ambito civile, commerciale, pubblico e industriale.

Alessandro Zanarini, presidente del cda e legale rappresentante, come nasce Climart Zeta?

"Dal volere dei miei genitori, che hanno creato e poi fatto crescere la nostra realtà, credendo nel valore del personale: alcuni dipendenti sono diventati soci e così, con altri inserimenti, si è ampliata la compagine sociale. Ora siamo cinque soci".

Che valore hanno le persone nella vostra realtà?

"Abbiamo sempre creduto nelle persone, così come nella condivisione dei progetti e del lavoro. Dagli anni Settanta a oggi, la nostra idea è quella di mantenere vivo lo spirito familiare che si respira nella nostra azienda".

E i dipendenti?

"Attualmente contiamo sulla forza e presenza di 29 dipendenti, anche se vorremmo ampliare il nostro organico con ulteriori figure specializzate: nel nostro settore è complesso reperire tecnici, di cui siamo sempre alla ricerca. Ora stiamo lavorando con l’aiuto di diverse scuole e istituti professionali, accogliendo in stage di formazione circa tre studenti all’anno".

Che servizi offrite ai vostri clienti?

"La nostra realtà è una ditta di manutenzione, installazione di impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento per l’edilizia civile e industriale, tenendo sempre a mente la sostenibilità".

Come?

"Crediamo molto nel green, come dimostrano gli investimenti fatti in azienda, dagli impianti fotovoltaici a quelli di climatizzazione più sostenibili ed efficienti. E lo stesso facciamo con la clientela, proponendo pompe di calore e soluzioni con energie rinnovabili ad hoc, ma per abbracciare questa direzione, il mondo condominiale necessita di una conoscenza e una visione strategica differente al fine di affidarsi a queste nuove tecnologie energetiche".

Che cosa indicano i numeri?

"Nel campo residenziale gestiamo circa 700 condomini, e siamo molto ricettivi nel settore industriale. Il nostro operato si concentra esclusivamente su Bologna e provincia. Siamo molto legati al nostro territorio, dove Climart Zeta è nata e poi si è consolidata".

Il territorio vi premia?

"Il fatturato del 2024 tocca i sette milioni di euro (7,22 milioni, in crescita rispetto al 2023, ndr)".

Qual è l’ingrediente segreto per queste cifre?

"I clienti ci scelgono perché siamo un team di lavoro competente, molto affidabile e comprensivo. Il mercato riconosce la qualità del servizio che offriamo: siamo sempre impegnati, rispondendo al telefono o sul campo. La nostra reperibilità è continua, anche grazie al nostro servizio di telegestione h24 e in tal modo i nostri clienti non sono mai soli".