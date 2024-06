Commerciale Fond, lo specialista: "Tutto sui metalli da 50 anni"

di Maria Silvia Cabri

MODENA

Specialista dei metalli da 50 anni: la ‘Commerciale Fond’ di Modena è un’azienda nata dall’idea di tre amici legati al mondo della fonderia che, nel 1974, hanno dato vita a quello che negli anni è divenuto un punto di riferimento in Italia per la lavorazione e commercializzazione dei metalli, fatto di persone e tecnologie. Come spiega Marco Maletti, amministratore delegato.

Il vostro nome contiene un riferimento al settore. In cosa consiste l’attività?

"E’ un’attività prettamente commerciale, basata su due linee di prodotto complementari tra loro, la commercializzazione di semilavorati in metalli non ferrosi (alluminio, bronzo, ottone, rame e materiali plastici) e ferrosi (ghisa), oltre a fusioni a modello realizzate con il metodo della cera persa per tutte le tipologie di acciaio, della fusione in conchiglia e della pressofusione per le leghe di alluminio e mediante fusione in terra per getti in ghisa".

Il nome com’è nato?

"Per rimarcare la nostra mission: offrire prodotti semilavorati standard e fusioni a disegno, ‘nati’ dal processo di fusione dei metalli".

Festeggiate i 50 anni: come ha avuto origine l’azienda?

"A Modena, nel 1974, l’azienda è stata fondata da tre amici, tutti attivi in aziende legate al mondo della fonderia dei metalli, che cercavano un ‘hobby’ per rimanere attivi una volta in pensione, poi la cosa è un po’ sfuggita di mano e siamo arrivati ai giorni nostri con quattro sedi operative, 61 dipendenti, 19 agenti plurimandatari ed un fatturato che supera i 30 milioni di euro".

Come vi siete evoluti nel tempo?

"All’inizio trattavamo solo barre in ghisa, prodotto all’epoca assolutamente innovativo, e macchine usate per la fonderia. In pochi anni, seguendo l’evoluzione del mercato e le esigenze dei clienti, ci siamo concentrati sul nostro attuale core business, affiancando alla ghisa dapprima l’alluminio e poi il bronzo. Nello stesso periodo abbiamo attivato la commercializzazione delle fusioni in acciaio prodotte a cera persa. Nel 2001 abbiamo aperto la nostra prima filiale a Milano inserendo anche rame e ottone nel nostro portfolio; poi è stata la volta del Piemonte e del Triveneto. In questo modo, oltre ad offrire soluzioni su misura per i clienti, cerchiamo di essere il più possibile vicino alle loro sedi, per garantire vicinanza sia per la rapidità di consegna, che per una migliore comprensione delle realtà".

Progetti futuri?

"Con il traguardo dei 50 anni si ha un primo passaggio generazionale ed un ringiovanimento della squadra, affiancando ai collaboratori senior giovani desiderosi di ricevere esperienze da aggiungere alle loro competenze, così da mantenere ‘Commerciale Fond’ sempre al passo con i tempi, in quanto siamo convinti che il successo delle migliori organizzazioni passa da quell’idea di cambiamento che si regge sulle gambe, sulla testa e sul cuore di tutta la squadra, nessuno escluso".