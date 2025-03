Da Calderara al mondo puntando sulla robotica

Dal 2006 sul mercato, ma con un’esperienza pregressa di più di 40 anni, ABM Automazioni da Calderara di Reno raggiunge tutto il mondo. Tra le competenze, la robotica. "Integriamo tanta robotica nei nostri impianti e abbiamo una solidissima partnership con Abb – racconta Baratta –. Nel 2024 abbiamo ricevuto la certificazione AVB, Abb Value Provider. Questo vuol dire che non solo integriamo i loro sistemi, ma che siamo tra le poche aziende in Italia ad avere questo riconoscimento. Che conferma il nostro biglietto da visita".